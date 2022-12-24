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АвтоМир / За рулём

Математическую модель для избавления от пробок создают в России

30.12.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Математики МФТИ совместно со специалистами Российского университета транспорта (РУТ) создают компьютерную программу для моделирования транспортных потоков в условиях города.

Расчеты модели должны показывать, как горожане будут распределяться по транспортной системе населенного пункта в случае внесения в нее тех или иных изменений, сколько времени они будут тратить на дорогу и так далее. Благодаря этому можно избежать дорожных пробок, сообщают «Известия».

В отличие от предыдущих разработок в основу новой программы заложили самые современные и эффективные методы расчетов, позволяющие гарантированно получать искомый показатель — так называемую точку равновесия. Это такое распределение жителей города по дорогам, при котором никому из них не захочется изменить свой маршрут.

«Чтобы понять, как люди будут распределяться по графу транспортной сети при различных сценариях модернизации существующей инфраструктуры, недостаточно просто взять статистические данные. Необходимо научиться именно моделировать распределение транспортных потоков. В конечном итоге наша цель — найти их равновесное распределение согласно выбранной модели», — сказал руководитель научной группы проекта профессор МФТИ Александр Гасников.

По словам ученых МФТИ, сегодня для подобных расчетов российские специалисты часто используют программные пакеты иностранного производства, в основу которых заложены алгоритмы, разработанные более 30 лет назад. Такое ПО не учитывает многих современных реалий, например данные мобильных операторов, которых во время разработки пакета просто не существовало.

Плюс за последние десятилетия математическое моделирование вышло на новый уровень. В нем применяют новые, более современные подходы.

Теги: #пробка
Источник: Псковская Лента Новостей
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