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Жителя Палкино поймали с угнанным автомобилем в Псковском районе

В Псковском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 декабря от дома в деревне Дьяково Псковского района угнали автомобиль Renault Logan. Владелец иномарки незамедлительно обратился за помощью к полицейским.

Наряд ДПС ОМВД России по Псковскому району остановил угонщика в деревне Оленино Псковского района. За рулем оказался 36-летний житель Палкинского района.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.