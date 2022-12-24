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Госпошлина на тюнинг автомобилей ввели в России

Госпошлина на получение разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля с 1 января составляет 1 тыс. рублей. Такая норма вводится изменениями в Налоговый кодекс, она была утверждена еще в середине прошлого года, а в силу вступила в 2023 году. Ранее менять заводскую конструкцию автомобилистам разрешалось бесплатно. Для изменения конструкции автомобиля необходимо разрешение ГИБДД.

Также с воскресенья размер пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности увеличивается с 800 до 1 500 рублей, пишет ТАСС. Более того, новой редакцией Налогового кодекса предусматривается оплата выдачи свидетельства о допуске автомобиля к перевозке опасных грузов в размере 1 500 рублей и оплата продления срока действия этого свидетельства в размере 1 000 рублей.

Как сообщалось ранее, такая мера принесет бюджету до 700 млн рублей. По данным МВД, в России ежегодно выдается порядка 240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых машин, а также свыше 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности. Оказание этих государственных услуг влечет за собой расходы бюджета, нововведения позволят отчасти их компенсировать.