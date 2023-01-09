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Цифровая копия водительского удостоверения доступна в приложении «Госуслуги Авто»

Цифровая копия водительского удостоверения доступна в приложении «Госуслуги Авто», для проверки теперь его можно предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В приложении "Госуслуги Авто" доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», - цитирует ее ТАСС.

Волк отметила, что водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода. «Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. В настоящее время приложением пользуются более 2,5 млн водителей», - добавила представитель ведомства.

Вместе с тем, в МВД напомнили, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.

Использование цифровой копии водительского удостоверения возможно благодаря совместной работе МВД и Минцифры России. Мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. С помощью приложения также возможно онлайн-оформление ДТП с помощью процедуры европротокола, здесь доступен сервис проверки автомобиля, имеется возможность записи на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения, а также оплаты и обжалования штрафов за нарушение ПДД.