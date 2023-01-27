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Стандарт на алкозамки для автомобилей утвердили в России

Росстандарт своим приказом утвердил новый национальный стандарт для системы контроля состояния водителя за рулем. Такой алкозамок выявляет пары этанола в выдохе водителя. Если их концентрация превышена, то двигатель автомобиля заблокируется, а информация об этом мгновенно поступит контролирующим органам. Об этом сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале 26 января.

По данным МВД, за 11 месяцев 2022 года на российских дорогах зарегистрировали 12 779 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В них погибло более двух тысяч человек.

Серьезно повлиять на печальную статистику помогло бы внедрение алкозамков, считают эксперты, благо есть уже наработанная практика. К примеру, такие устройства во многих европейских странах устанавливают в такси, а во Франции ими оснащены все школьные автобусы.

В России решили пойти тем же путем, минуя, однако, обязательную модернизацию автопарка. Речь пока идет о ГОСТе Р70637-2023, который устанавливает общие технические требования к составу, функциональности, безопасности, алгоритмам работы алкозамка, а также к его отдельным элементам. Стандарт вступит в действие с 1 апреля 2023 года.

Принцип работы такого устройства непрост: газоанализатор выявляет алкогольные пары в выдыхаемом водителем воздухе, определяет их концентрацию, и если она выше нормы, то компьютер мгновенно блокирует двигатель, и машина не тронется с места. Одновременно информация о состоянии водителя и его попытке поехать, будучи «не в форме», уйдет на пульт оператора в таксопарк или в ГИБДД. Для передачи данных может быть использована система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стандарт распространяется на алкозамки, которые можно устанавливать на общественный транспорт, а также на автомобили для перевозки детей. Помимо этого, устройства можно применять на машинах, перевозящих опасные, специальные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы, а также твердые бытовые отходы и мусор.

Главными потребителями таких приборов в Минпромторге видят автотранспортные предприятия, региональные навигационно-информационные центры и собственно ГИБДД.

Появление стандарта для алкозамков автоэксперт Игорь Моржаретто считает правильным начинанием. «Такой стандарт обязательно должен быть, чтобы было единообразие в этой очень важной сфере, — пояснил он «Парламентской газете». — Но нужно понимать, что это всего лишь ГОСТ и речи об обязательном применении алкозамков не идет. Сегодня это сугубо добровольная вещь».

Другое дело, что стандарт позволит владельцам таксопарков устанавливать на машины устройства с гарантированными свойствами, тем самым повышая безопасность пассажиров. «Или муниципальные власти, как, скажем, в Татарстане, смогут устанавливать алкозамки на школьные автобусы», — добавил автоэксперт.

Но при разговоре о повсеместном внедрении таких устройств следует учесть их немалую стоимость, уточнил Моржаретто. Хотя в определенных случаях алкозамки могут оказаться весьма полезными.

«В целом ряде стран существует практика, когда человеку, попавшемуся с небольшим количеством алкоголя за рулем, предлагают поставить за его счет такое устройство на год. Год он ездит, и, если власти убеждаются, что водитель действительно больше не пытался сесть пьяным за руль, его освобождают от этой дорогостоящей обязанности», - продолжил он.

Попытки снизить «пьяную аварийность» на дорогах предпринимались и ранее. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предлагал оснастить автомобили, предназначенные для аренды, устройствами, не допускающими запуск двигателя без предварительной проверки водителя на трезвость. Письмо с такой инициативой в июле прошлого года он отправлял главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По его словам, водители каршеринга сегодня представляют реальную опасность для остальных участников дорожного движения. «Отдельные граждане считают для себя возможным пренебрегать общественной безопасностью, правилами дорожного движения и осуществлять бездумное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — подчеркнул депутат.. Нередко такие поездки, по его словам, заканчиваются травмами и смертью на дорогах.

По мнению Хамзаева, организаторы и участники каршеринга должны неукоснительно выполнять требования об обеспечении безопасности участников дорожного движения. Поэтому парламентарий предложил законодательно обязать каршеринговые компании устанавливать алкозамки в своих машинах.