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Камеры на дорогах не используют для пополнения бюджета за счет неаккуратных водителей - ГИБДД

Комплексы фотофиксации на дорогах не используют для пополнения бюджета за счет неаккуратных водителей. Об этом рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, применение комплексов фотофиксации это мероприятие, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения. Все комплексы, которые применяются на территории области, установлены в наиболее аварийных местах, и в случайном месте их не поставишь. Есть определенные нормативные требования. Те же передвижные комплексы применяются в таком же разрезе, но благодаря их мобильности места установки можно менять. Речи ни о сборе денег, ни о пополнении бюджета за счет средств неосторожных водителей абсолютно никакой не идет», - рассказал Сергей Иванчук.

Он уточнил, что за период 2022 года было заведено более 4 тысяч дел о различных административных правонарушениях, собираемость штрафов по которым составила 88%