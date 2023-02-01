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В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах

В России вступил в силу новый национальный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.

Документ ранее утвердил Росстандарт. В целом его требования носят рекомендательный характер, однако соблюдающие его компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту. В новом ГОСТе к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ) отнесли электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Стандарт устанавливает правила маркировки, а также требования безопасности и ведения сопроводительной документации, пишет РИА Новости.

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Помимо этого, вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии, также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.

В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются «средствами индивидуальной мобильности»: максимально скорость развивать граждане могут до 25 километров в час, а масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов.