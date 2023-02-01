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Как нельзя прогревать автомобиль, объяснил эксперт

Многие россияне зимой прогревают автомобиль перед поездкой. Но если делать это во дворе дома, можно надышаться канцерогенным веществом и подвергнуть опасности здоровье соседей, живущих на первом и втором этажах, предупредил директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Если автомобиль прогревается зимой около жилого дома, то все выхлопные газы скапливаются на высоте первого-второго этажа. Жильцам дома от этого будет нечем дышать. Помимо сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается еще и бензпирен. Это канцерогенное вещество, которое при высоких концентрациях может вызвать отравление и даже убить. Могу напомнить, что если заснуть в гараже, где работает автомобиль, то это гарантированная смерть. Выхлопные газы опасны», – отметил Роман Пукалов в интервью радио Sputnik.

Отказываться от прогрева автомобиля перед поездками стоит и ради того, чтобы сохранить двигатель машины в хорошем состоянии, продолжил он.

«Тут не только экологическая причина, но и техническая тоже. Я, конечно, не инженер, а эколог, но даже я знаю, что охлаждающая жидкость в автомобиле во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Вот эта разбалансировка температуры вредна для двигателя», – уточнил Роман Пукалов.

Лучше прогревать автомобиль в движении, постепенно повышая обороты, посоветовал он.

«"Во время движения на медленных оборотах двигатель прогревается более равномерно. Выезжайте со двора и постепенно набирайте скорость. Понятно, что автомобили бывают разные, но лучше двигаться так, чтобы обороты двигателя не превышали тысячи или полутора тысяч. Выше двух тысяч оборотов можно давать только через десять минут после старта. Это будет всем гораздо полезнее, потому что вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться», – уверен Роман Пукалов.