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Водителей начали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

В России суды начали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. Для доказательства вины используют записи с камер видеонаблюдения, сообщила 6 февраля «Российская газета».

Согласно правилам дорожного движения, желтый сигнал светофора запрещает движение транспортных средств. Однако в правилах существуют некоторые поправки: если водитель не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, ему разрешен проезд на желтый свет. В последнее время российские суды всё чаще становятся на сторону обвинения, используя для доказательства вины записи с камер видеонаблюдения.

Так, недавно Мосгорсуд признал виновником аварии автомобилиста, который спровоцировал ДТП после того, как выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В другом случае кассационый суд также встал на сторону обвинения. После просмотра видеозаписи суд постановил, что у водителя была возможность остановиться перед выездом на перекресток.

Специалисты полагают, что подобные ситуации чаще всего происходят в зимний период, когда асфальт покрывается снегом и льдом, под которыми не видно дорожной разметки. Эксперты напомнили, что за повторный проезд на желтый сигнал светофора предусмотрено лишение водительских прав.