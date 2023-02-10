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С 1 марта в России изменятся правила дорожного движения

С 1 марта в России изменятся правила дорожного движения, главные изменения касаются правил проезда круговых перекрестков и регулировки передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Теперь на круговых перекрестках приоритет отдается выезжающим с главной дороги. Если выезд происходит с второстепенной дороги, следует уступить водителям, которые движутся по кругу.

Особое внимание уделено СИМ: гироскутерам, электросамокатам, сегвеям, моноколесам, электроскейтбордам, а также другим подобным средствам. Им выделяется промежуточное положение между пешеходами и велосипедистами. Новые правила разъясняют, как нужно двигаться водителям СИМ. Для них были прописаны и запреты. Например, будет запрещена перевозка пассажиров на мопедах и скутерах, пишет «Прайм».

Среди других правил для авто есть следующие: знак «инвалид» может быть установлен только на автомобиль, который внесен в федеральный реестр инвалидов; там, где установлены знаки разрешенного времени парковки по четным и нечетным дням, теперь можно стоять на обеих сторонах с 21.00 до 00.00.

Для пешеходов сделают новую разметку для обозначения диагональных пешеходных переходов.