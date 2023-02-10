АвтоМир / За рулём

Движение транспорта ограничат в трех районах Псковской области

Подготовку ко II этапу чемпионата России по ралли «Суворов – 2023» планируют провести на территории Опочецкого, Дедовичского и Порховского районов с 20 по 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения 20 февраля с 10.00 до 17.00 будет перекрыт участок дороги Бежаницы – Кудеверь – Болгатово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района.



21 февраля с 10.00 до 17.00 ограничат движение на автодороге Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино от деревни Травино Порховского района до деревни Капустино Дедовичского района и от деревни Невережье до деревни Сысоево Дедовичского района.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Организация пропуска гражданского и общественного транспорта при проведении тренировочных сборов будет осуществляться по первому требованию пользователей автомобильных дорог, задействованных при проведении тренировочных сборов по авторалли.