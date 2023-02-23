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Водителей в России начнут проверять на опьянение по-новому

Новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение ждут российских водителей с 1 марта, с этого времени «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены правительством России, пишет РИА Новости.

Согласно правилам, в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

Как объяснил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, основное изменение — «продувка» водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП России как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным, отмечал эксперт.

Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.