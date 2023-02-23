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Экономист оценила вероятность нового скачка цен на бензин в России

Стоимость бензина на АЗС зависит от множества факторов, но главные среди них инфляция, объем нефтяного экспорта, а также повышение акцизов на топливо внутри страны. Как сложится «ценовой пазл» в этом году, рассказал доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Влияние первого фактора, по словам эксперта, наблюдается уже сейчас. Средняя цена топлива в последнее время поднимается в пределах квартальных показателей инфляции, поэтому стоимость бензина по итогам года уже можно спрогнозировать, сообщает «Прайм».

Если Россия, как и обещала, сократит экспорт нефти, это может увеличить предложение внутри страны. Это стимулирует спрос и снизит элемент непредсказуемости.

«Поэтому сильный скачок цен на топливо вряд ли возможен», — предположила экономист.

С другой стороны, никто не отменяет сезонных факторов — весной спрос на горючее растет за счет агропромышленного сектора, а НПЗ часто становятся на плановый ремонт. При совпадении этих факторов может сформироваться дефицит, в этом случае цены могут вырасти, заключила она.