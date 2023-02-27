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«ГорДозор»: Правила дорожного движения в новой редакции. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 февраля.

В центре внимания ведущих Николая Мелькова и Александра Елисеева - новая редакция Правил дорожного движения, которая вступает в силу с 1 марта. Нововведения станут самыми масштабными за последние 30 лет. Более ста изменений за один раз не вносилось в текст ПДД с момента публикации 23 октября 1993 года.

Изменения будут касаться целого ряда пунктов. Так, например, изменятся правила движения на перекрестках с круговым движением, появится термин «средства индивидуальной мобильности» (он будет касаться электросамокатов, гироскутеров итд), синяя разметка для зоны платной парковки и многое другое. Часть правил затронет и Псков. Знают ли жители о грядущих изменениях и как к ним относятся? Об этом пошла речь в новом выпуске урбанистической программы «ГорДозор».