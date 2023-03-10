←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 10.03.2023 07:340 Фактор риска на дорогах весной назвал автоэксперт 10.03.2023 15:120 Как псковичам подготовить автомобиль к весне? 10.03.2023 07:340 Фактор риска на дорогах весной назвал автоэксперт 09.03.2023 20:530 В Псковском районе дорожные полицейские дарили цветы женщинам-водителям 08.03.2023 19:294 Производитель шин Continental собрался уйти из России 07.03.2023 09:151 Как правильно подготовить автомобиль к весне, объяснили водителям
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Как псковичам подготовить автомобиль к весне?

10.03.2023 15:12|ПсковКомментариев: 0

Накануне зимы ответственные водители готовят свои автомобили к сезону — меняют резину, обслуживают аккумулятор. Нужно ли как-то готовить автомобиль к весне? Как морозы, песок и соль сказываются на состоянии автомобилей? Как автолюбители могут сэкономить на обслуживании своего автомобиля после зимы?

Руководитель станции технического обслуживания FIT SERVICE Антон Афанасьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил на эти вопросы, а также рассказал, в какой момент пора переходить на летнюю резину.

 

– Антон, расскажите, пожалуйста, действительно ли нужно готовить автомобиль к весне? Имеет ли это смысл? С зимой понятно: аккумулятор проверить в первую очередь и поменять колеса.

– Как автовладелец, я на машине езжу ежедневно 12 лет. Чтобы машина была всегда готова, ее как минимум нужно инспектировать раз в квартал или раз в сезон. Готовить ее к определенному сезону: к зиме или к лету – это хороший подход, но не совсем правильный тоже. Год лучше разбить на четыре месяца. Четыре визита должно быть сервис в любом случае, так можно и сэкономить. У нас был один клиент, он говорил: «В автосервис ездить дешевле один раз, чем несколько». Я в этом плане с ним не согласен. Вы посмотрели машину весной, до лета пройдет 2-3 месяца, вылезают какие-то маленькие болячки, их можно будет быстро, локально устранить и спокойно дальше ездить на исправной машине. Если машину проверять раз в полгода, то эти болячки можно запустить. Они могут потащить за собой целую вереницу неприятностей.

– Какие действия имеет смысл сделать в предсезонье?

– В такое обслуживание всегда вкладываю базис: диагностика ходовой части, проверка подвески, особенно после зимы. Она под воздействием морозов, химии на дороге и не совсем ровных дорог имеет свойство ломаться. Резина и металлические изделия в подвеске приходят в негодность, сальники дубеют. Все это складывается в большой снежный ком. Соответственно, как минимум диагностику нужно начать с ходовой части. Далее планово, если нет никаких нареканий, можно осмотреть двигатель на предмет скрытых ошибок и неисправностей. При выполнении этой диагностики можно найти и мелкие неисправности электропроводки. Где-то там короткое замыкание было единожды, его можно также локализовать, не запуская. Это два ключевых фактора.

– Резина – базовый момент. Что лучше: немножко передержать или недодержать? Исходя из логики, нужно дождаться умеренно сухой дороги. Лучше с запасом идти или это отрицательно скажется на износе зимней резины?

– Переобувание резины – очень глубокая тема. Я до Нового года посмотрел очень увлекательное видео, в котором рассказывается, в каких диапазонах, какая резина работает и так далее. Если углубляться в технические подробности, то очень много нюансов, и чтобы под них подстроиться, надо чуть ли не с бубном вокруг машины бегать и понимать.

– Если приедешь специалистам, они это объяснят?

– Конечно, да. Условно, есть такой нюанс – летняя резина работает до +4 градусов. Как температура падает ниже 4 градусов – обязательно надо переодеваться, даже если нет снега.

– Кстати, расхожее заблуждение: если холодно, но не снежно, можно на летней резине ездить. Это не так?

– Не так. Она рассчитана на другой диапазон температур. Когда температура на улице падает, резина уже не имеет того зацепа, который должен быть у нее. Соответственно, с зимней резиной это действует обратно.

– Многие хранят резину на дисках, сразу в накаченном состоянии. Это, с одной стороны, очень удобно. Приехал – заменил, перекрутил баллоны. Есть нюансы, особенно через год-два такой эксплуатации приходится все время подкачивать колеса, что не очень хорошо. Вот здесь что вы советуете? Нужно ли снимать с дисков?

– Здесь во многом все зависит от хранения. Резина должна храниться в пригодных для этого условиях. Точно их описывать не буду, потому что их очень много. Банально, которое я знаю, надо резину хранить в сухом и темном месте. Она не любит влагу, она не любит, когда ее хранят либо лежа, либо стоя. Есть очень много нюансов. Тем не менее, хранить резину на дисках ничем не грозит для каких-то дополнительных затрат. Но она изнашивается из сезона в сезон. Есть для этого контрольные планки, по которым можно отследить, что она изношена.

– Как я понимаю, например, в FIT SERVICE, если посмотрит специалист, он вполне в состоянии оценить, насколько она пригодна для эксплуатации?

– Разбираются у нас абсолютно все, каждый достаточно квалифицированный специалист. У нас каждый сотрудник поймет, что с резиной что-то не так. На резине куча индикаторов, которые помогают идентифицировать, что она уже неисправна. У нее есть определенный срок годности. На каждой покрышке написана дата ее выпуска. Комплект в среднем должен служить не больше пяти лет. Даже если она выглядит прилично спустя пять лет, по-хорошему, она уже не работает.

– В начале года была такая легкая паника, связанная с резиной. Все боялись, что пропадет все, что мы привыкли видеть и покупать. Continental заявил о том, что хочет покинуть рынок. Достаточно ли, скажем, того, что сейчас предлагает рынок, чтобы найти для себя качественную резину? Сильно ли могут и будут ли, на ваш взгляд, меняться цены под сезон или рынок уже стабилизировался?

– Рынок уже полностью адаптировался и откатился. Сначала был бешеный скачок. Цены все откатились обратно. По поводу резины важно понимать, что заводы, которые стояли на территории нашей страны, наделали этой резины столько, что нам еще долго хватит. Они уходят с нашего рынка, но не забирают свою продукцию. Они ее реализуют здесь, у нас в стране. Плюс еще пришли китайские заменители с абсолютно неплохим качеством.

– Многие традиционно побаиваются китайских и отечественных производителей. Что бы вы сказали? Можно ли найти китайского или отечественного производителя, который будет по всем нормативам и параметрам устраивать?

– Ценовая линейка обширная: от самого дешевого до самого дорогого варианта. Можно даже в китайском исполнении найти премиум, то есть покрышки, у которых супер качество, даже несмотря на то, что они произведены в Китае. Нужно понимать: в наше время, если говорят, что это китайское – это не значит, что это плохое. Почему это китайское? Там дешевые производства, и все мировые бренды стремятся в Китай только из-за этого.

– Посмотреть ходовую, осмотреть двигатель, электронику, поменять резину – все это у вас можно сделать? Я люблю, знаете, принцип одного окна. Приехал к специалистам, и не надо мне потом в 200 мест съездить. Это реально сделать в FIT SERVICE?

– Абсолютно. Мы сейчас расширили линейку своих услуг, выполняем работы любой сложности у себя на станции. Какие-то вещи мы можем сделать через аутсорсинг, то есть через договор с другой компанией. Но всю ответственность мы все равно замыкаем на себе.

– Бывает это и с финансовой точки повыгоднее. Если я у вас беру десять услуг, то бывает что-то и бесплатно, бонусом. Вы практикуете такое?

– У нас есть, как и у любой уважающей себя компании, бонус-программа лояльности для клиента. В зависимости от статуса в этой программе есть список бесплатных услуг, которые ежегодно обновляются, в том числе и шиномонтаж.

Беседовал Артем Татаренко

Теги: #весна #автомобиль #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 5818 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.03.2023, 15:120 Как псковичам подготовить автомобиль к весне? 10.03.2023, 14:190 Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове 10.03.2023, 13:000 «Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне? ВИДЕО 10.03.2023, 12:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке автомобиля к весне
10.03.2023, 11:081 Петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Бежаницком районе 10.03.2023, 10:380 Больную эпилепсией жительницу Дедовичского района лишили водительских прав 10.03.2023, 07:340 Фактор риска на дорогах весной назвал автоэксперт 09.03.2023, 20:530 В Псковском районе дорожные полицейские дарили цветы женщинам-водителям
09.03.2023, 18:020 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове 09.03.2023, 17:540 Четырех нетрезвых водителей выявили в Псковской области 09.03.2023, 17:120 Переносятся сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове 09.03.2023, 16:030 Водитель погиб в ДТП на опасном повороте дороги Псков – Гдов. ФОТО
09.03.2023, 14:421 Объем вывезенного за зиму с улиц Завеличья и Запсковья снега назвали дорожники 09.03.2023, 10:430 Улицу Железнодорожную отремонтируют в Дно 09.03.2023, 09:450 Иностранец получил множественные переломы при наезде фуры в Великолукском районе 09.03.2023, 09:300 Дорожная авария затрудняет движение на улице Маргелова в Пскове
09.03.2023, 09:100 Автомобиль Hyundai подожгли в Невеле 08.03.2023, 19:294 Производитель шин Continental собрался уйти из России 08.03.2023, 12:570 Двое нетрезвых водителей попались полицейским в Дно и Невеле 07.03.2023, 17:120 Дорожная авария мешает движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове
07.03.2023, 15:320 Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове 07.03.2023, 11:400 Ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области перенесли на 20 марта 07.03.2023, 09:151 Как правильно подготовить автомобиль к весне, объяснили водителям 06.03.2023, 21:403 Средняя цена на подержанные автомобили в начале года выросла до 800 тысяч
06.03.2023, 18:560 ДТП мешает движению автомобилей на площади Ленина в Пскове 06.03.2023, 17:430 В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Усвятах 06.03.2023, 16:492 Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове 06.03.2023, 16:330 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с фурой и автобусом Великолукского мясокомбината
06.03.2023, 16:060 Почти 1600 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю 06.03.2023, 15:532 Почти 40 млн рублей готовы направить на ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове 06.03.2023, 14:050 «ГорДозор»: Парковка - как должно быть. ВИДЕО 06.03.2023, 12:570 Пятерых нетрезвых водителей выявили в Псковской области
06.03.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 06.03.2023, 12:202 Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус 06.03.2023, 11:400 В Пскове сбили пешехода на Октябрьском проспекте. ФОТО 06.03.2023, 09:241 Подержанные автомобили в России попробуют переоснащать в электрокары
06.03.2023, 09:091 Два автомобиля горели в Псковской области из-за проблем с проводкой 06.03.2023, 08:121 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина 05.03.2023, 15:450 Легковой автомобиль съехал в кювет в Стругокрасненском районе 05.03.2023, 15:020 Массовое ДТП произошло в псковской Уграде. ФОТО
05.03.2023, 13:430 Пассажир автобуса погиб в ДТП с фурой в Усвятах 05.03.2023, 11:080 «Зима недаром злится»: дорожные рабочие продолжают уборку снега в Пскове 04.03.2023, 20:300 Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Великих Луках 04.03.2023, 19:351 Очень много жалоб поступает на содержание дорожной сети Великих Лук – губернатор
04.03.2023, 16:500 Прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Усвятах 04.03.2023, 15:460 Появились фотографии с места крупного ДТП с автобусом и фурой в Усвятах 04.03.2023, 15:150 Тройное ДТП затрудняет движение автомобилей на улице Юбилейной в Пскове 04.03.2023, 14:000 Трое человек обратились за медпомощью после столкновения «ГАЗели» и фургона в Великих Луках
04.03.2023, 13:130 Правительство РФ не планирует продлевать мораторий на установку ЭРА-ГЛОНАСС 04.03.2023, 12:140 Полиция ищет очевидцев столкновения автобуса и фуры в Усвятах 04.03.2023, 11:460 До 16 увеличилось число госпитализированных в ДТП с автобусом в Усвятах 04.03.2023, 11:300 Один человек погиб, 15 пострадали в ДТП с автобусом под Псковом – РЕН ТВ
04.03.2023, 10:420 Массовые проверки автомобилистов проводятся в Псковской области на выходных 04.03.2023, 09:440 Светодиодные лампы на автомобильной трассе Великий Новгород — Псков подключили энергетики 03.03.2023, 23:221 Водитель пострадал при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе Р-23 под Псковом 03.03.2023, 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах
03.03.2023, 17:161 Борис Елкин: Октябрьский проспект будет в ремонте с 2024 года 03.03.2023, 16:520 Массовая проверка водителей проходит в Великолукском районе 03.03.2023, 16:464 Движение перенастроят на Запсковье в связи с устройством «умных» остановок 03.03.2023, 16:090 Движение по улице Яна Фабрициуса в Пскове откроют в конце лета
03.03.2023, 15:560 Борис Елкин: Ремонтные работы на улицах Пскова начнутся в апреле 03.03.2023, 14:270 В Писковичах водитель «Лады» при движении задним ходом сбил наклонившуюся пенсионерку 03.03.2023, 12:131 Борис Елкин назвал условия для начала ремонта дорог в Пскове  02.03.2023, 21:520 Продажи электромобилей «Москвич 3е» стартуют 3 марта
02.03.2023, 19:371 Дети могут создавать прецеденты на дороге из-за конфликта с родителями - псковский психолог 02.03.2023, 18:410 Есть ли в Пскове «очаговые» места ДТП с детьми, рассказала инспектор 02.03.2023, 17:301 Пскову нужен автогородок – директор Центра образования «Наставник» 02.03.2023, 16:593 Автобусные рейсы из Пскова в Таллин возобновляют работу
02.03.2023, 15:570 Автомобиль Chevrolet врезался в фонарный столб в Плюсском районе 02.03.2023, 15:410 Почти 80 ДТП с участием детей до 16 лет зафиксировали в Псковской области в 2022 году 02.03.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 02.03.2023, 14:041 Очевидцев ДТП на улице Рокоссовского разыскивают в Пскове
02.03.2023, 13:430 Расписание движения автобуса №25 изменится в Пскове 02.03.2023, 12:102 Троицкий мост в Пскове полностью закроют в мае для завершения ремонта 02.03.2023, 12:021 Ольгинский мост частично закроют для замены дорожной одежды с 15 марта 02.03.2023, 11:191 Житель Пскова может сесть в тюрьму за попытку сжульничать на экзамене в ГИБДД
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.