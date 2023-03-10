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Как псковичам подготовить автомобиль к весне?

Накануне зимы ответственные водители готовят свои автомобили к сезону — меняют резину, обслуживают аккумулятор. Нужно ли как-то готовить автомобиль к весне? Как морозы, песок и соль сказываются на состоянии автомобилей? Как автолюбители могут сэкономить на обслуживании своего автомобиля после зимы?

Руководитель станции технического обслуживания FIT SERVICE Антон Афанасьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил на эти вопросы, а также рассказал, в какой момент пора переходить на летнюю резину.

– Антон, расскажите, пожалуйста, действительно ли нужно готовить автомобиль к весне? Имеет ли это смысл? С зимой понятно: аккумулятор проверить в первую очередь и поменять колеса.

– Как автовладелец, я на машине езжу ежедневно 12 лет. Чтобы машина была всегда готова, ее как минимум нужно инспектировать раз в квартал или раз в сезон. Готовить ее к определенному сезону: к зиме или к лету – это хороший подход, но не совсем правильный тоже. Год лучше разбить на четыре месяца. Четыре визита должно быть сервис в любом случае, так можно и сэкономить. У нас был один клиент, он говорил: «В автосервис ездить дешевле один раз, чем несколько». Я в этом плане с ним не согласен. Вы посмотрели машину весной, до лета пройдет 2-3 месяца, вылезают какие-то маленькие болячки, их можно будет быстро, локально устранить и спокойно дальше ездить на исправной машине. Если машину проверять раз в полгода, то эти болячки можно запустить. Они могут потащить за собой целую вереницу неприятностей.

– Какие действия имеет смысл сделать в предсезонье?

– В такое обслуживание всегда вкладываю базис: диагностика ходовой части, проверка подвески, особенно после зимы. Она под воздействием морозов, химии на дороге и не совсем ровных дорог имеет свойство ломаться. Резина и металлические изделия в подвеске приходят в негодность, сальники дубеют. Все это складывается в большой снежный ком. Соответственно, как минимум диагностику нужно начать с ходовой части. Далее планово, если нет никаких нареканий, можно осмотреть двигатель на предмет скрытых ошибок и неисправностей. При выполнении этой диагностики можно найти и мелкие неисправности электропроводки. Где-то там короткое замыкание было единожды, его можно также локализовать, не запуская. Это два ключевых фактора.

– Резина – базовый момент. Что лучше: немножко передержать или недодержать? Исходя из логики, нужно дождаться умеренно сухой дороги. Лучше с запасом идти или это отрицательно скажется на износе зимней резины?

– Переобувание резины – очень глубокая тема. Я до Нового года посмотрел очень увлекательное видео, в котором рассказывается, в каких диапазонах, какая резина работает и так далее. Если углубляться в технические подробности, то очень много нюансов, и чтобы под них подстроиться, надо чуть ли не с бубном вокруг машины бегать и понимать.

– Если приедешь специалистам, они это объяснят?

– Конечно, да. Условно, есть такой нюанс – летняя резина работает до +4 градусов. Как температура падает ниже 4 градусов – обязательно надо переодеваться, даже если нет снега.

– Кстати, расхожее заблуждение: если холодно, но не снежно, можно на летней резине ездить. Это не так?

– Не так. Она рассчитана на другой диапазон температур. Когда температура на улице падает, резина уже не имеет того зацепа, который должен быть у нее. Соответственно, с зимней резиной это действует обратно.

– Многие хранят резину на дисках, сразу в накаченном состоянии. Это, с одной стороны, очень удобно. Приехал – заменил, перекрутил баллоны. Есть нюансы, особенно через год-два такой эксплуатации приходится все время подкачивать колеса, что не очень хорошо. Вот здесь что вы советуете? Нужно ли снимать с дисков?

– Здесь во многом все зависит от хранения. Резина должна храниться в пригодных для этого условиях. Точно их описывать не буду, потому что их очень много. Банально, которое я знаю, надо резину хранить в сухом и темном месте. Она не любит влагу, она не любит, когда ее хранят либо лежа, либо стоя. Есть очень много нюансов. Тем не менее, хранить резину на дисках ничем не грозит для каких-то дополнительных затрат. Но она изнашивается из сезона в сезон. Есть для этого контрольные планки, по которым можно отследить, что она изношена.

– Как я понимаю, например, в FIT SERVICE, если посмотрит специалист, он вполне в состоянии оценить, насколько она пригодна для эксплуатации?

– Разбираются у нас абсолютно все, каждый достаточно квалифицированный специалист. У нас каждый сотрудник поймет, что с резиной что-то не так. На резине куча индикаторов, которые помогают идентифицировать, что она уже неисправна. У нее есть определенный срок годности. На каждой покрышке написана дата ее выпуска. Комплект в среднем должен служить не больше пяти лет. Даже если она выглядит прилично спустя пять лет, по-хорошему, она уже не работает.

– В начале года была такая легкая паника, связанная с резиной. Все боялись, что пропадет все, что мы привыкли видеть и покупать. Continental заявил о том, что хочет покинуть рынок. Достаточно ли, скажем, того, что сейчас предлагает рынок, чтобы найти для себя качественную резину? Сильно ли могут и будут ли, на ваш взгляд, меняться цены под сезон или рынок уже стабилизировался?

– Рынок уже полностью адаптировался и откатился. Сначала был бешеный скачок. Цены все откатились обратно. По поводу резины важно понимать, что заводы, которые стояли на территории нашей страны, наделали этой резины столько, что нам еще долго хватит. Они уходят с нашего рынка, но не забирают свою продукцию. Они ее реализуют здесь, у нас в стране. Плюс еще пришли китайские заменители с абсолютно неплохим качеством.

– Многие традиционно побаиваются китайских и отечественных производителей. Что бы вы сказали? Можно ли найти китайского или отечественного производителя, который будет по всем нормативам и параметрам устраивать?

– Ценовая линейка обширная: от самого дешевого до самого дорогого варианта. Можно даже в китайском исполнении найти премиум, то есть покрышки, у которых супер качество, даже несмотря на то, что они произведены в Китае. Нужно понимать: в наше время, если говорят, что это китайское – это не значит, что это плохое. Почему это китайское? Там дешевые производства, и все мировые бренды стремятся в Китай только из-за этого.

– Посмотреть ходовую, осмотреть двигатель, электронику, поменять резину – все это у вас можно сделать? Я люблю, знаете, принцип одного окна. Приехал к специалистам, и не надо мне потом в 200 мест съездить. Это реально сделать в FIT SERVICE?

– Абсолютно. Мы сейчас расширили линейку своих услуг, выполняем работы любой сложности у себя на станции. Какие-то вещи мы можем сделать через аутсорсинг, то есть через договор с другой компанией. Но всю ответственность мы все равно замыкаем на себе.

– Бывает это и с финансовой точки повыгоднее. Если я у вас беру десять услуг, то бывает что-то и бесплатно, бонусом. Вы практикуете такое?

– У нас есть, как и у любой уважающей себя компании, бонус-программа лояльности для клиента. В зависимости от статуса в этой программе есть список бесплатных услуг, которые ежегодно обновляются, в том числе и шиномонтаж.

Беседовал Артем Татаренко