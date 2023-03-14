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Схема движения на круговых перекрёстках не изменилась – Владимир Папорт

Схема движения на круговых перекрёстках не изменилась, после того, как в ПДД начал действовать ряд изменений с 1 марта. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Обновлённые правила дорожного движения не несут особо серьёзных изменений. К примеру, движение по кругу не изменилось. Если в правилах при подъезде к перекрёстку с круговым движением установлен знак 4.3 "Круговое движение", при въезде на круг водитель обязан уступить транспортным средствам, двигающимся по кругу. И эта норма права никуда не делась. Не надо забывать, что при наличии этого знака, наличие 2.4 "Уступи дорогу" необязательно. В связи с изменениями ПДД новых знаков на перекрёстках не появится, схема движения не поменяется», – отметил Владимир Папорт.

Начальник городской Госавтоинспекции пояснил, чтобы водители «не пугались сложного юридического языка»: новые правила - описание схемы проезда по Октябрьской площади. «Октябрьская площадь – сложный перекрёсток, при въезде на пересечении проезжих частей установлены знаки "Главная дорога" и "Направление главной дороги"», – привёл пример гость студии.