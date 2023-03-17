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ВТБ нарастил продажи автокредитов в Псковской области на 30%

По итогам первых двух месяцев 2023 года ВТБ в Псковской области нарастил число выданных автокредитов на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Всего с начала года в регионе банк выдал более 40 млн рублей под покупку автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

По оценкам банка, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.

В целом российские банки выдали с начала года около 155 млрд рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем. В ВТБ более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

Лидерами по объему выданных в ВТБ средств на покупку машин в феврале традиционно стали Московский регион (1,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 671 млн). Третье место занял Татарстан, где банк оформил автокредитов на 360 млн рублей. В топ-5 также вошли Краснодарский край (271 млн) и Челябинская область (235 млн).

Средний чек кредита на покупку машины превысил в ВТБ 1,2 млн рублей, увеличившись за год на четверть. В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.

«Показатели автокредитования демонстрируют, что рынок транспорта в России стабилизировался и вышел на траекторию роста. В феврале он еще не достиг значений 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях, но уже в марте мы увидим положительную динамику. Это позволит нарастить рынку объемы квартальных выдач год к году. В дальнейшем спрос на автокредиты будет стимулировать расширение поставок в Россию автомобильных зарубежных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома, в том числе ожидаемое возобновление выпуска флагманской модели Lada», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.