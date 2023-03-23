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Псковские полицейские помогли водителю, у которого произошел приступ эпилепсии

Псковские полицейские оказали доврачебную помощь водителю, у которого произошел приступ эпилепсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Экипаж ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего инспектора Артёма Баранова и инспектора Алексея Смирнова нёс службу в областном центре в районе Запсковье. По рации поступило сообщение о том, что у дома № 47 по улице Труда водитель ведет себя неадекватно и совершил ДТП с несколькими автомашинами.

«Полицейские срочно выехали на место происшествия. Прибыв на адрес, они обнаружили водителя иномарки 1987 года рождения, который совершил столкновение с тремя транспортными средствами. Он находился в полубессознательном состоянии и не мог самостоятельно покинуть свой автомобиль. По внешним признакам автоинспекторы поняли, что у мужчины начался приступ эпилепсии», - отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи и до прибытия медиков оказывали водителю доврачебную помощь. «Благодаря их слаженным и грамотным действиям через некоторое время мужчина почувствовал себя лучше и к прибытию медиков пришел в себя», - рассказали в пресс-службе.

Позже один из участников дорожного происшествия обратился в Госавтоинспекцию со словами благодарности полицейским за проявленные ими оперативность и профессионализм при исполнении своих служебных обязанностей.