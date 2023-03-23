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Псковские полицейские помогли водителю, у которого произошел приступ эпилепсии

Недостающие знаки оборудуют на дорогах в Пскове

Пскович в очередной раз попался за рулем в нетрезвом виде

Псковские полицейские помогли водителю, у которого произошел приступ эпилепсии

Псковские полицейские помогли водителю, у которого произошел приступ эпилепсии

АвтоМир / За рулём

Пскович в очередной раз попался за рулем в нетрезвом виде

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Нетрезвого водителя автомобиля Opel Vectra остановили полицейские в Псковском районе 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции Псковской области. Полицейские остановили для проверки автомобиль Opel Vectra в деревне Уграда. Выяснилось, что им управлял пскович 1980 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.