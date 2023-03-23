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40% российских женщин-водителей постоянно испытывают стресс за рулем - опрос

Постоянный стресс за рулем испытывают почти 40% российских женщин и 17% мужчин. Это показало совместное исследование каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research.

Так, 70% мужчин твердо убеждены в том, что женщины в целом подвергаются большему стрессу во время вождения, нежели они сами (70% против 65% соответственно).

По мнению 43% респондентов, женщины испытывают за рулем больше стресса, нежели мужчины, потому что женщины более эмоциональны и тревожны, утверждали опрошенные. Еще треть респондентов уверены, что женщины в целом больше подвержены стрессу, и это касается не только вождения. Среди других причин тревоги и переживаний за рулем опрошенные называли такие факторы, что женщины, по их мнению, хуже ориентируются в непредвиденной ситуации (15%), и пренебрежительное отношение к женщинам-водителям (19%). Еще около 10% сообщили, что не могут объяснить, но интуитивно чувствуют, что женщинам априори сложнее быть водителями, пишет «Газета.Ru».

87% водительниц с хорошим опытом верят в то, что к мужчинам и женщинам равное отношение за рулем, в то время как половина мужчин-водителей с этим категорически не согласны.

Почти 60% женщин, которые регулярно садятся за руль, сообщили, что рекомендовали бы другим женщинам ничего не бояться и получать водительские права. Но, как показал опрос, мужчин, готовых рекомендовать то же самое, меньше — 51%.

Отвечая на вопрос, что сподвигло их сесть за руль, женщины-водители называли чувство собственного комфорта, возможность в любое время сесть в автомобиль и отправиться до места назначения (47%) и желание быть независимыми (почти 30%). Около 20% стали водить авто, чтобы облегчить жизнь себе и своим близким, а почти каждую десятую водительницу замотивировала покупка собственного автомобиля.