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Штрафы за отсутствие ОСАГО предложили повысить в шесть раз

Ждать машину из ремонта по ОСАГО придется дольше, чем сейчас, если законодатели утвердят увеличение срока доставки запчастей. А вот отсутствие полиса «автогражданки» смогут определять дорожные камеры и выписывать за это штраф, который с нынешних восьмисот хотят поднять до пяти тысяч рублей. Такие предложения обсудили участники круглого стола в Совете Федерации 4 апреля.

Закон об ОСАГО приняли 25 назад, с тех пор в него 25 раз вносили изменения, но идеальных формулировок найти до сих пор не удалось, констатировал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Коррективы заставляет вносить быстро меняющаяся ситуация: из-за санкций в прошлом году возник дефицит запчастей на импортные автомобили, стоимость ремонта выросла на 30-50%, сообщает «Парламентская газета».

Полисы ОСАГО тоже дорожают, причем даже для безаварийных водителей. Средний рост за 2022 год, по данным Центробанка, составил 17%. Для тех, кто ездить безопасно, — 8%.

В прошлом году водители заключили 40,3 миллиона договоров ОСАГО, тогда как в 2021-м — 42 миллиона, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Частично это было связано с тем, что в России стали покупать меньше машин. Но есть и те, кто просто не хочет оформлять полис и не боится штрафа за это. Если «автогражданка» не оформлена или просрочена, за это сегодня могут оштрафовать на 800 рублей. В Совфеде посчитали необходимым обсудить возможность увеличить санкции.

Штраф за отсутствие полиса нужно поднять до экономически обоснованного уровня и сделать его соразмерным другим похожим нарушениям, считают в Минфине. Замглавы ведомства Алексей Моисеев, отвечая на вопрос сенатора Кутепова, назвал цифру «не меньше пяти тысяч рублей», отметив, что такое правонарушение не должно быть длящимся. То есть штраф — это не проездной, не возможность и дальше ездить без полиса, а крепкое напоминание о том, что полис следует как можно скорее оформить.

Повышение штрафов поддержал и представитель Минпромторга, а исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов сказал, что в первую очередь нужно обеспечить неотвратимость наказания, например, ввести контроль наличия полиса посредством дорожных камер.

До конца года система проверки наличия полисов на дорогах будет запущена, уверен глава РСА Евгений Уфимцев. Страховщики и МВД согласовали совместную работу информационных баз. Проверять будут те машины, которые нарушили другие пункты ПДД, например превысили скорость, и это зафиксировала камера. При этом в день будут выставлять только один штраф, независимо от того, сколько раз машина попала в поле зрения камер.

Российские предприятия увеличивают выпуск автокомпонентов, государство поддерживает такие производства субсидиями и другими льготами, рассказал на круглом столе замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Он же признал, что в прошлом году время доставки запчастей из-за рубежа увеличилось, поэтому есть смысл продлить срок ремонта автомобиля по полису ОСАГО. Сейчас по закону он составляет тридцать рабочих дней, из которых львиная доля — ожидание агрегата. В Союзе автосервисов предложили разделить срок ремонта и срок поставки запчастей. Со своей работой механики справятся и за две недели, уверен глава союза Илья Плисов, а поставка может занимать 30-45 дней.

Бурно обсуждалась возможность при ремонте по ОСАГО устанавливать бывшие в употреблении запчасти. Если эту практику легализуют, она может обернуться волной автоугонов — машины будут похищать и распродавать их по частям, предостерег вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Создать механизм оценки влияния старых запчастей на работу автомобиля предложил представитель ЦБ Илья Смирнов, он же считает необходимым спрашивать согласие владельца авто на использование бэушных агрегатов.

Ограничение на использование восстановленных и бывших в употреблении запчастей при работах по ОСАГО в законе действительно есть, сообщил Альберт Каримов, но страховщик и потерпевший могут заключить дополнительное соглашение, по которому применять такие запчасти все же получится. Поэтому вносить изменения в закон не требуется, заключил замглавы Минпромторга.

К слову, через страховые компании по ОСАГО ремонтируют лишь десятую часть авто. Большинство россиян предпочитают получить деньги и искать автосервис самостоятельно. В прошлом году средний размер страховой выплаты увеличился до 90 тысяч рублей, хотя в 2021-м составлял 71 тысячу.