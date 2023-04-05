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Программу «Автомир» запускает радио «ПЛН FM»

Новый день — новая программа. Такого принципа придерживается «ПЛН FM» (102.6 FM) на этой неделе. Сегодня, 5 апреля, радиостанция запустила еще один проект — «Автомир». Он будет полезен всем участникам дорожного движения — и владельцам транспортных средств, и пешеходам. Актуальные новости автоиндустрии, разбор новаций в ПДД, дорожная сводка региона, рубрика о ремонте авто в Пскове, полезные советы и экспертные мнения! Об этом и многом другом будут рассказывать ведущие Артем Татаренко и Тахир Ташпулатов.

Первый выпуск «Автомира» слушайте уже сегодня, 5 апреля, в 12.45. Впоследствии он будет выходить каждую среду в утреннем (08:00 – 09:00) и вечернем (18:00 — 19:00) блоках.