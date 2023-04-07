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Миф о вреде заправки до полного бака развеял автоэксперт

В Сети часто мелькает информация, предупреждающая, что заправлять машину до полного бака опасно: но самом деле это не более чем заблуждение, и в том, что автомобилист заправляет свою машину до полного бака, нет ничего страшного, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Есть мнение, что такой способ чреват возникновением проблем с течью бензина через вентиляцию бака. Но такое, по его словам, возникает крайне редко. Например, если запарковали автомобиль с полным баком на большом уклоне или с заездом на бордюр, пишет агентство «Прайм».

«Хотя конструктивно вентиляция проектируется таким образом, чтобы даже при перевороте автомобиля минимизировать риск вытекания топлива», — добавил специалист.

Кроме того, при попытке налить бак «с горкой» сработает защитная автоматика топливного крана бензоколонки. А вот езда с полупустым баком, на «парах» топлива чревата серьезными и дорогостоящими проблемами, считает он.

По его словам, отлив топлива в повороте может привести к ускоренному износу бензонасоса, а также к снижению давления топлива в топливной системе. Это не только уменьшает мощность силового агрегата, но и вызывает его ускоренный износ.

«Так что заправляться до полного бака можно без особых опасений, особенно если вы путешествуете на большие расстояния и не уверены в том, что по маршруту следования будут располагаться АЗС в достаточном количестве. Тем более что, как показывает практика, в таком состоянии бак остается крайне недолго», — заключил он.