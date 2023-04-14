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АвтоМир / За рулём

Частным электросамокатам предложили присваивать номера

19.04.2023 06:58|ПсковКомментариев: 0

Электросамокаты нельзя бросать где попало — прокатные компании следят за своей техникой дистанционно, но частный транспорт пока остается в тени. Поэтому участники прошедшего 18 апреля круглого стола предложили организовать за ними народный контроль, а также размещать на самокатах идентификационные номера, например в формате QR-кода.

С 1 марта те, кто управляет электросамокатами не по правилам, могут получить штраф от 800 до 1500 рублей. Например, за превышение скорости, езду в пьяном виде, выезд на проезжую часть там, где это не положено, и в ряде других случаев. В столице, по словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, первые «письма счастья» самокатчикам уже прилетели, но штрафы пока не сильно мотивируют людей соблюдать новые правила. «Это не такие большие суммы, поэтому мы ждем новой редакции КоАП, в которой этот вопрос, надеюсь, будет решен, — нужно соразмерное уровню опасности наказание», — отметил Козлов.

Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с прокатными компаниями еще до вступления в силу поправок в ПДД, рассказал член Заксобрания города Алексей Цивилев. Если в Москве фирмы программируют свои самокаты на езду в медленных зонах, то в Северной столице вводят целые участки, где кататься запрещено в принципе, например по Невскому проспекту. Прокатные самокаты нельзя оставлять ближе 15 метров от остановок транспорта и входов в метро.

Скорость, с которой средствам индивидуальной мобильности разрешили ездить по тротуарам, — 25 километров в час, — Цивилев считает слишком высокой: «Нужно замедлять самокаты на пешеходных улицах до 15 километров в час. Мы также прорабатываем запрет СИМ в четырех районах в центре города и введение пеших полицейских патрулей».

В этом году в Москве выделили уже около двухсот медленных зон, их количество ежегодно растет, но все равно пока недостаточно, считает муниципальный депутат района Хамовники Михаил Старшинов. В центре столицы, по его мнению, самокатами пользуются в основном туристы или те, кто хочет погонять в свое удовольствие, — задачи использовать СИМ в качестве транспорта, чтобы доехать из точки А в точку Б, у них нет. Жители Хамовников — люди социально ответственные, отметил Старшинов, они готовы контролировать самокатчиков-нарушителей, тем более для этого есть эффективный механизм — приложение «Помощник Москвы». С его помощью можно зафиксировать нарушение, передать его для разбирательства, а штраф человеку выставит сама компания, которая сдает в прокат самокат.

Оштрафовать человека на прокатном самокате проще — его движение компания-владелец отслеживает с помощью электронной геолокации, а управлять гаджетом может только зарегистрированный пользователь. Частные СИМ пока находятся в серой зоне, поэтому нужно подумать, как вывести их из тени, считает Александр Козлов: «Нужен идентифицирующий признак, например в виде QR-кода».

Но даже если самокатчика вычислят, то оштрафовать смогут только человека старше 16 лет — с этого возраста наступает административная ответственность. А кататься на СИМ, напомнил член Общественной палаты РФ Александр Холодов, разрешили детям с 7 лет, с 14 лет можно выезжать на проезжую часть. «При рассмотрении поправок в ПДД мы предлагали разрешить движение по проезжей части с 16 лет, — сказал Холодов. — Посмотрим, как пройдет этот сезон, и будем делать выводы».

Аварий с участием электросамокатов в этом году может стать заметно больше, предположил Александр Холодов. Не только потому, что количество СИМ на улицах постоянно растет, но и из-за того, что их признали транспортными средствами. «Раньше часть происшествий просто не фиксировали, поскольку если самокат наехал на человека, то это могло считаться столкновением двух людей, — объяснил эксперт. — Теперь СИМ — это транспортное средство, любое столкновение и наезд должно считаться дорожно-транспортным происшествием».

Статистика ДТП с участием самокатов уже вовсю пополняется. И, похоже, в Петербурге особенно быстро. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин даже поручил проверить информацию о новых случаях наездов на пешеходов в Северной столице, сообщил Telegram-канал ведомства.

Представители СК упомянули недавний наезд электросамокатчика на 21-летнюю девушку у дома № 19/1 на улице Федора Абрамова. «Кроме того, отмечаются случаи травмирования граждан в результате езды на данном виде транспорта: на Невском проспекте различные повреждения получила 39-летняя женщина, у дома № 26 на улице Дыбенко черепно-мозговую травму получила 22-летняя девушка. Кроме того, СМИ сообщили и об агрессивном вождении электросамокатов компанией из трех человек на перекрестке Камышовой и Гаккелевской улиц 16 апреля 2023 года», — говорится в публикации.

В ОП по завершении этого сезона предложили вернуться к обсуждению возможности приравнять СИМ к мопедам и включить их в водительскую категорию М1. Без получения прав, отметил Александр Холодов, но с соблюдением мер безопасности — езде в защитном шлеме. Идею готовы поддержать в Комитете Госдумы по транспорту, сказал «Парламентской газете» заместитель его председателя Павел Федяев: «При обсуждении поправок в ПДД мы выступали за определенный вид обучения и даже введение категории прав, аналогичной М1. Может быть, мы к этому когда-нибудь подойдем».

В московских школах, по словам Александра Козлова, ребят начали учить безопасной езде на самокате. Эту практику хотят сделать повсеместной, говорил 6 апреля на форуме «Съезд на СИМ» директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов. Соответствующее письмо Минтранс направил в Минпросвещения.

Безопасному вождению на своих сайтах учат и прокатные компании. Девиз одной из них: «Самокат безопасен. Небезопасно — безответственное вождение». В любом случае ПДД стоит почитать каждому, кто хочет испытать СИМ на себе.

Теги: #самокат
Источник: Псковская Лента Новостей
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