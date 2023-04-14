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АвтоМир / За рулём

Водителей троллейбусов обучат доброжелательности и созданию хорошего настроения

26.04.2023 08:27|ПсковКомментариев: 1

Минпросвещения разработало новую примерную программу профобучения водителей общественного транспорта. Она предназначена для обладателей прав категорий В, С или D, которые решили сесть за руль троллейбуса. Отдельная программа есть и для водителей трамваев, которые хотят переучиться на вождение безрельсового общественного транспорта. Суть новшества в том, чтобы людям с правами не пришлось обучаться с самых азов, это позволит сократить учебу вдвое.

В пояснительной записке к документу приведены учебный план, распределение часов по темам. В программу для водителей категорий В, С и D входят семь предметов. Один из них — «Культура обслуживания пассажиров на городском электротранспорте». Она включает три темы. Первая — «Морально-этические нормы поведения работников городского электротранспорта». Педагоги расскажут будущим профессионалам, как должен вести себя водитель: быть вежливым, тактичным, спокойным, доброжелательным и снисходительным к недостаткам пассажиров. Профессионалов научат улаживать конфликтные ситуации, напомнят о важности улыбки и сориентируют на создание хорошего настроения. Также эта тема затронет такие аспекты, как уважительное отношение к пассажирам, воспитание выдержки и чувства собственного достоинства, пишет «Парламентская газета».

«Служебный этикет очень важен и ему всегда уделяли внимание при обучении водителей общественного транспорта. Важно, чтобы водитель был предусмотрителен и уважителен к людям, приветлив, дисциплинирован, заботился о своем внешнем виде. Изучаются вопросы психологии, общечеловеческой этики и профессионального этикета. Эти знания важны для тех, кто работает с людьми», - рассказала первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова

Еще одна «культурная» тема — «Город, в котором ты живешь и работаешь». Будущим водителям троллейбусов расскажут об истории города. Им дадут знания о расположении памятников, знаковых домов и учреждений, крупных предприятий, учебных заведений, музеев, театров, стадионов и библиотек.  Пройдя обучение, водители смогут сообщить пассажирам о крупных пассажиропотоках, узлах пересадки на различные виды транспорта.

Эта тема важна не только для гостей города, но и для местных жителей, уверен член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман: «Часто пассажиры, даже коренные жители, спрашивают водителя, сколько остановок до определенной достопримечательности, потому что они знают достопримечательности лучше, чем названия улиц. Более того, люди часто договариваются встретиться у какого-то памятника или исторического здания. Конечно, водитель должен иметь представление об исторических и культурных объектах хотя бы на своем маршруте, чтобы ответить на вопросы».

Есть и тема «Культура речи». Водителей будут учить выражать свои мысли правильно, просто и выразительно, уделят внимание дикции и стилистике, расскажут о речевых ошибках. Будущим профессионалам объяснят, как тональность речи влияет на взаимоотношения, научат основам бесконфликтного общения с пассажирами. 

Будущим специалистам расскажут, какое механическое, пневматическое и электрическое оборудование входит в состав машины. Объяснят, как устроена контактная сеть. Дадут полную информацию о пассажиропотоках и маршрутной схеме городского транспорта, расположении остановочных пунктов и факторах, функциях маршрутного диспетчера и работников отдела обеспечения безопасности. Заставят чуть ли не наизусть выучить должностную инструкцию, которая отдельно разжевывает, как проезжать кривые на участке пути, как работать в сложных условиях осенне-зимнего периода и ограниченной видимости, каким техническим требованиям должна соответствовать машина, чтобы водитель мог возить пассажиров на маршрутах с тяжелыми условиями движения.

В предмете «Основы управления» большое внимание уделено технике безопасности. Преподаватели расскажут, почему машина может сползать или опрокидываться, объяснят, как бороться с буксованием и юзом. Познакомят с основными причинами ДТП, проанализируют конкретные дорожно-транспортные происшествия. Водителям расскажут об особенностях детской психологии на примерах опасного поведения детей на дорогах, о мерах предосторожности при выходе на проезжую часть пассажиров с детьми на руках.

«Все эти знания очень важны для специалиста, который несет ответственность за жизнь и здоровье людей, — отметил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Вопрос безопасности для водителя всегда должен быть в приоритете, кроме того, он должен понимать, как действовать во внештатных ситуациях. А для этого, безусловно, нужны знания».

Производственное обучение включает 132 часа практики. Всего программа рассчитана на 418 часов против 838 часов программы, предполагающей обучение с нуля.

Напомним, с 1 марта уже вступили в силу четыре новые программы переподготовки водителей. Это переподготовка с категории В (легковой автомобиль) на категорию А (мотоцикл), с В на А1 (легкий мотоцикл), с В1 (квадроцикл и трицикл) на В и с категорий В, С (грузовик), D (пассажирский транспорт) на Tm (трамвай). Их суть как раз в том, чтобы открывать новые водительские категории за более короткий срок. Слушателям курсов не придется получать базовые знания, повторно проходить уже пройденные модули программ.

Теги: #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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