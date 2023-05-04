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АвтоМир / За рулём

Депутат призвал запретить агрегаторам такси повышать тариф за детское кресло

05.05.2023 09:24|ПсковКомментариев: 0

Возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами такси, которые устанавливают отдельные тарифы за перевозку пассажиров с детьми из-за необходимости иметь детские кресла и бустеры, просит депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он считает, что иметь специальные приспособления для перевозки детей — это обязанность, установленная законом, а не дополнительная опция.

Рябоконь считает несправедливым, что за проезд с детьми нужно платить больше. Он привел пример расценок одного из агрегаторов, где один и тот же путь по минимальному тарифу стоит 481 рубль, а с детским креслом — 552 рубля, сообщает «Парламентская газета».

«Доходит до того, что, если вызвать обычное такси, водители просто отказываются от пассажиров. И даже считают наглостью и хитростью со стороны граждан, когда они вызывают машину по простому тарифу, а сами собираются ехать с детьми. Даже если они старше 12-летнего возраста», — посетовал парламентарий.

Агрегаторов такси не очень много на рынке, что позволяет им устанавливать свои правила игры, отсюда и такая самодеятельность, считает Андрей Рябоконь. И просит антимонопольную службу восстановить справедливость. Соответствующее обращение, которое есть в распоряжении редакции, он отправил в ведомство.

В обращении он напомнил, что пункт 22.9 Правил дорожного движения предусматривает, что перевозка детей младше 12 лет в автомобилях может осуществляется лишь с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. То есть это прямая обязательная норма закона. «Таким образом, обеспечение наличия детского кресла в автомобиле, который осуществляет перевозку детей возрастом до 12 лет, такая же обязанность владельца, как и наличие медицинской аптечки, огнетушителя либо знака аварийной остановки. Но почему-то агрегаторы такси и перевозчики не устанавливают повышенные тарифы за перевозку граждан при наличии в автомобиле аптечки, огнетушителя либо знака аварийной остановки, а за перевозку детей с использованием детского кресла устанавливают», — говорится в документе.

Депутат также напомнил, что ни устав автомобильного транспорта, ни правила перевозок пассажиров и багажа не упоминают присутствие несовершеннолетних детей в качестве основания для отказа от перевозки. Рябоконь отметил, что наличие детского кресла не создает нового качества оказываемой услуги, это лишь исполнение действующего законодательства, поэтому создание отдельных тарифов для перевозки пассажиров с детьми носит необоснованный дискриминационный характер.

«Полагаю, что все автомобили, оказывающие услуги легкового такси, обязаны быть оборудованы детскими креслами, поскольку водитель такси не вправе отказать в оказании услуг такси пассажиру с ребенком», — заключил парламентарий.

И потому попросил УФАС возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами такси, так как считает установление отдельной стоимости за перевозку пассажиров с детьми злоупотреблением монополистов на рынке.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, что в СПЧ такие жалобы тоже поступали. И считает, что вопрос надо решать кардинально. «Введение «детских» тарифов или требование дополнительной платы за перевозку ребенка в удерживающем устройстве абсолютно незаконны. Детскими креслами должны оборудоваться все машины такси, но нередко агрегаторы считают это некоей привилегией, бонусом и предоставляют льготы такому водителю. Мы разбирались с такими жалобами, но сейчас готовы специально обратиться в правительство и ФАС, чтобы четко зафиксировать норму об обязательном наличии детского кресла во всех автомобилях такси», — заявил Кабанов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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