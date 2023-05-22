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Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 26 мая

Акция «На работу на велосипеде» состоится в Пскове 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В Пскове данная акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Для того, чтобы поощрить велолюбителей, по городу будут работать «энергетические точки», где участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Ознакомиться со всеми точками и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Кроме того, на «энергетических точках» участники получат призы от организаторов – наклейку, номерок на велосипед, значок, световозвращатель и энергетический батончик.

Подробности об акции можно узнать по ссылке.