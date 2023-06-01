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Опасное вождение на Октябрьском проспекте обсуждают псковичи в Сети

Опасное вождение на Октябрьском проспекте в День защиты детей, 1 июня, обсуждают псковичи в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Денис Балакшин / «ВКонтакте»

«Кто-то решил устроить ралли в центре города в День защиты детей», – отметил автор поста.

В комментариях горожане разделились в мнениях. Кто-то посчитал, что водитель уходил от столкновения, когда рядом движущийся автомобиль включил поворотник и попытался перестроиться, а потом передумал. «Единственное, да, по скорости перебор», – выразил свое суждение мужчина.

Другие же не стали оправдывать опасное вождение. «Ошапурки со всех сторон, то на двух ногах, то на четырех колесах.

Вроде весна закончилась, а обострение в самом разгаре», - написала местная жительница.