Опасное вождение на Октябрьском проспекте обсуждают псковичи в Сети

Опасное вождение на Октябрьском проспекте в День защиты детей, 1 июня, обсуждают псковичи в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Денис Балакшин / «ВКонтакте»
«Кто-то решил устроить ралли в центре города в День защиты детей», – отметил автор поста.
В комментариях горожане разделились в мнениях. Кто-то посчитал, что водитель уходил от столкновения, когда рядом движущийся автомобиль включил поворотник и попытался перестроиться, а потом передумал. «Единственное, да, по скорости перебор», – выразил свое суждение мужчина.
Другие же не стали оправдывать опасное вождение. «Ошапурки со всех сторон, то на двух ногах, то на четырех колесах.
Вроде весна закончилась, а обострение в самом разгаре», - написала местная жительница.