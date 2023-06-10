←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 10.06.2023 10:380 За что водителя могут лишить прав, объяснили эксперты 13.06.2023 21:200 Правительство утвердило список новый нарушений на дороге, за которые будут штрафовать с 1 сентября 12.06.2023 19:181 «АвтоВАЗ» поделился планами по объему экспорта на 2023 и 2024 годы 12.06.2023 14:330 Рост цен на топливо в России объяснили снижением экспорта бензина 10.06.2023 10:380 За что водителя могут лишить прав, объяснили эксперты 09.06.2023 17:100 Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Правительство утвердило список новый нарушений на дороге, за которые будут штрафовать с 1 сентября

13.06.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Новые правила, согласно которым ГИБДД будет налагать штрафы на граждан, если в летнее время они используют шипованные шины или если зимой ездят на летней резине, вступят в силу в России с 1 сентября 2023 года.

Также наложение штрафа ожидает тех, у кого не функционирует антиблокировочная система тормозов ABS или если они используют нестандартные ксеноновые или светодиодные лампы в фарах, пишет RuNews24.

С начала июня по конец августа будет запрещено использование шипованных шин, а нарушение этого правила будет наказываться штрафом в размере 500 рублей. Однако санкции за использование зимних шин без шипов, известных как «липучки», в летний сезон не будут предусмотрены. Водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (категория N1) будет запрещено устанавливать летние шины в период с декабря по февраль. Относительно требований к глубине протектора шин, они останутся прежними, в частности, для легковых автомобилей минимально допустимая глубина протектора составит 1,6 мм.

В уже существующем перечне дефектов автотранспортных средств также указывается, что запрещена эксплуатация транспортного средства, если фары «не функционируют в стандартном режиме или загрязнены». Также запрещено использование нестандартной оптики, не указанной в руководстве по эксплуатации, и за нарушение этого требования будет налагаться штраф в размере 500 рублей.

Также будет запрещено движение автомобилей с неработающей системой антиблокировки тормозов (ABS). Инспекторы будут проверять состояние системы ABS с помощью индикаторов на приборной панели. При этом во многих регионах уже действует статья часть 2 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за нарушение в отношении неисправности тормозной системы.

Кроме того, были внесены изменения в правила относительно обзорности с места водителя. Теперь запрещено устанавливать «дополнительные предметы», такие как негабаритные планшеты и видеорегистраторы, которые могут ограничивать обзорность с места водителя.

Теги: #дороги #Автомир
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 7626 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
13.06.2023, 21:200 Правительство утвердило список новый нарушений на дороге, за которые будут штрафовать с 1 сентября 13.06.2023, 19:401 «Псковавтодор» заказал услуги по аренде средств фотовидеофиксации нарушений ПДД на 288 млн рублей 13.06.2023, 18:190 Два автомобиля столкнулись на Красноармейской набережной в Пскове 13.06.2023, 16:500 Движение автотранспорта ограничили на улице Печорской в Пскове
13.06.2023, 15:141 Более 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 13.06.2023, 15:110 Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси 13.06.2023, 13:141 Псковские полицейские задержали двух пьяных водителей из Петербурга 13.06.2023, 11:001 Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд «Ока»
13.06.2023, 10:500 Неосторожность с огнем привела к возгоранию автомобиля Toyota в псковской деревне 13.06.2023, 10:230 Легковой автомобиль сбил опору освещения на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 12.06.2023, 21:150 ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Пскове 12.06.2023, 21:000 Автомобиль Audi врезался в дерево в Гдовском районе, пострадала пассажирка
12.06.2023, 19:181 «АвтоВАЗ» поделился планами по объему экспорта на 2023 и 2024 годы 12.06.2023, 16:430 «ГорДозор»: Перекрытый город. ВИДЕО 12.06.2023, 14:330 Рост цен на топливо в России объяснили снижением экспорта бензина 12.06.2023, 13:380 Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом
12.06.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про перекрытие центральных улиц 12.06.2023, 09:190 Аналитики выявили предпочтения россиян при покупке автомобиля на вторичном рынке 11.06.2023, 22:140 Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека 10.06.2023, 10:380 За что водителя могут лишить прав, объяснили эксперты
10.06.2023, 09:191 Движение транспорта ограничат в Пскове 10 июня 09.06.2023, 23:110 Ремонт трёх участков дороги Остров - Новоржев завершили раньше срока 09.06.2023, 22:240 Продолжается ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино. ФОТО 09.06.2023, 20:410 Три автомобиля столкнулись на улице Гражданской в Пскове
09.06.2023, 19:101 Лесовоз опрокинулся на дороге в Псковской области. ФОТО 09.06.2023, 17:100 Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля 09.06.2023, 16:350 Ремонт дорог в Пскове вносит изменения в схему движения автотранспорта 09.06.2023, 11:475 Hummer попал в ДТП на площади Победы в Пскове
09.06.2023, 09:342 Архитектурная подсветка появилась на Троицком мосту в Пскове 09.06.2023, 09:250 Автокран протаранил легковой автомобиль в Пскове. ФОТО 08.06.2023, 22:000 «АвтоВАЗ» начал продажи своей последней модели Lada Granta 08.06.2023, 18:040 Автомобиль вылетел в кювет под Псковом
08.06.2023, 15:570 Материалы по факту ночного наезда на пешехода на Рижском проспекте в Пскове переданы следователям 08.06.2023, 12:450 Водитель мопеда врезался в автомобиль в Пскове и попал в детскую областную больницу. ФОТО 07.06.2023, 21:350 Акцию «Безопасные каникулы» провели в Жижицкой средней школе 07.06.2023, 21:200 Как будут работать экзаменационные подразделения Госавтоинспекции в праздничные дни, рассказали псковичам
07.06.2023, 19:000 Когда можно не исчислять транспортный налог, объяснили псковичам 07.06.2023, 18:300 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 07.06.2023, 18:010 Пьяный пскович решил помочь знакомому и угнал автомобиль 07.06.2023, 18:000 Станислав Стармолотов о ремонте дорог Псковской области в 2023 году
07.06.2023, 15:450 Мужчина угнал машину в Кунье и попал под суд 07.06.2023, 13:160 Ремонт дорог продолжают в Псковском районе 07.06.2023, 12:304 Новая Яна Фабрициуса 07.06.2023, 11:490 Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в псковской Середке 
07.06.2023, 11:370 Автобусные остановки в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 07.06.2023, 11:200 В отношении сбившего лося под Псковом водителя возбудили дело 07.06.2023, 11:022 Лосю оторвало ногу из-за наезда автомобиля под Псковом. ВИДЕО 07.06.2023, 10:070 Асфальт начали укладывать на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове
07.06.2023, 09:050 Водитель автомобиля Hyundai пострадал в ДТП в Локнянском районе 06.06.2023, 21:050 Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют 11 июня из-за велогонки 06.06.2023, 20:030 Причину подтоплений улицы Николая Васильева выявили в Пскове 06.06.2023, 14:180 В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское — Черская
06.06.2023, 13:241 Борис Елкин о ремонте псковских дорог и моста Александра Невского 06.06.2023, 11:090 Асфальт на улице Ветряной меняют в Пскове 06.06.2023, 10:490 Светофоры на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове не работают второй день 05.06.2023, 17:016 Девушка за рулем Peugeot сбила женщину на Завеличье. ВИДЕО
05.06.2023, 11:040 УАЗ «Патриот» загорелся на Октябрьском проспекте в Пскове 05.06.2023, 10:330 Утята перешли дорогу по «зебре» в Пушкинских Горах. ВИДЕО 04.06.2023, 12:173 ГИБДД призывает псковичей носить на одежде светоотражатели 03.06.2023, 11:450 В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 12 машин
02.06.2023, 17:131 Автомобили столкнулись на Четырех углах и мосту имени 50-летия Октября в Пскове 02.06.2023, 14:571 Проезжую часть улицы Труда начали асфальтировать в Пскове. ФОТО 02.06.2023, 14:080 Следственный комитет РФ возбудил дело по факту наезда автомобиля на полицейского в Пскове 02.06.2023, 12:200 Дорога для «чайников»
02.06.2023, 08:353 Опасное вождение на Октябрьском проспекте обсуждают псковичи в Сети 01.06.2023, 22:221 Еще 15 км трассы Великие Луки – Усвяты отремонтируют в этом году по нацпроекту 01.06.2023, 21:450 Профилактическую беседу провел полицейский в моглинской школе 01.06.2023, 20:100 Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове с 5 по 16 июня
01.06.2023, 12:360 Михаил Ведерников о Северном обходе Пскова: Проект будет реализован, опасений нет 01.06.2023, 11:290 Жительница Великих Лук в очередной раз попалась полиции пьяной за рулем 01.06.2023, 09:460 Пенсионерка на «Жигули» улетела в кювет в Себежском районе и получила черепно-мозговую травму 01.06.2023, 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО
31.05.2023, 21:474 Автомобиль ДПС попал в ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО 31.05.2023, 19:313 Жителя Пскова будут судить за кражу рюкзака в автобусе 31.05.2023, 19:194 Катафоты для отпугивания диких животных появились на Северном обходе Пскова 31.05.2023, 18:340 Коммунальные службы Великих Лук подвели итоги работы за 31 мая
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.