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Правительство утвердило список новый нарушений на дороге, за которые будут штрафовать с 1 сентября

Новые правила, согласно которым ГИБДД будет налагать штрафы на граждан, если в летнее время они используют шипованные шины или если зимой ездят на летней резине, вступят в силу в России с 1 сентября 2023 года.

Также наложение штрафа ожидает тех, у кого не функционирует антиблокировочная система тормозов ABS или если они используют нестандартные ксеноновые или светодиодные лампы в фарах, пишет RuNews24.

С начала июня по конец августа будет запрещено использование шипованных шин, а нарушение этого правила будет наказываться штрафом в размере 500 рублей. Однако санкции за использование зимних шин без шипов, известных как «липучки», в летний сезон не будут предусмотрены. Водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (категория N1) будет запрещено устанавливать летние шины в период с декабря по февраль. Относительно требований к глубине протектора шин, они останутся прежними, в частности, для легковых автомобилей минимально допустимая глубина протектора составит 1,6 мм.

В уже существующем перечне дефектов автотранспортных средств также указывается, что запрещена эксплуатация транспортного средства, если фары «не функционируют в стандартном режиме или загрязнены». Также запрещено использование нестандартной оптики, не указанной в руководстве по эксплуатации, и за нарушение этого требования будет налагаться штраф в размере 500 рублей.

Также будет запрещено движение автомобилей с неработающей системой антиблокировки тормозов (ABS). Инспекторы будут проверять состояние системы ABS с помощью индикаторов на приборной панели. При этом во многих регионах уже действует статья часть 2 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за нарушение в отношении неисправности тормозной системы.

Кроме того, были внесены изменения в правила относительно обзорности с места водителя. Теперь запрещено устанавливать «дополнительные предметы», такие как негабаритные планшеты и видеорегистраторы, которые могут ограничивать обзорность с места водителя.