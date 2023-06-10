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«АвтоВАЗ» может поменять названия всех своих моделей

Перевод бренда Lada на кириллицу может быть очень дорогостоящим, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

На данный момент компания имеет 308 дилерских центров, и одно только их переименование потребует миллиардов рублей. Глава компании также указал, что в случае перевода бренда на русский язык за рубежом упадет его узнаваемость.

Во времена СССР, напомнил Соколов, Lada была успешным экспортным продуктом и название писалось на латинице, пишет RuNews24.

Что касается идеи заменить иностранные слова в названиях моделей на русские, то Соколов пообещал проработать этот вопрос и обратиться к маркетологам для расчета экономической целесообразности такого перехода.

В то же время вице-премьер РФ Денис Мантуров признал, что сохранение латиницы лучше для экспортных поставок.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует в 2023 году экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч.