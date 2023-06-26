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Освобождение молодых матерей от транспортного налога обсудили в областном Собрании

Молодых матерей, а именно женщин, родивших первенца в возрасте до 25 лет, освободят от транспортного налога в Псковской области. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ. Мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости в регионе, распространяется на жительниц Псковской области в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок.

Льгота по транспортному налогу рассчитана на три года – с рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

«Много таких женщин до 25 лет в Псковской области?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селивёрстова привела региональную статистику. «В 2021 году это было 1787 младенцев, в 2022 году –1533. Группа ограничена 25-ю годами, поэтому поставили планку в тысячу таких обращений», – пояснила она.

Александр Братчиков спросил, как будет действовать льгота, если автомобиль является совместным имуществом семьи или оформлен на отца.

«На кого должен быть оформлен автомобиль?» – задал вопрос вице-спикер.

Татьяна Селивёрстова ответила, что автомобиль должен быть оформлен на мать.