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В России вырос средний чек на поездки в такси

Согласно данным экспертов из «Чек Индекса», за первые полгода 2021 года средний чек на такси в Москве увеличился на 12%, достигнув отметки в 771 рубль. Во всей России средний чек вырос на 4%, составив 435 рублей. В свою очередь, аналитики Tinkoff Data представили данные, которые отличаются незначительно, но показывают сходную динамику: средний чек на такси в Москве увеличился на 15%, до 496 рублей, а во всей России на 11%, до 293 рублей.

При этом спрос на услуги таксистов оставался достаточно стабильным в течение последнего года. За первое полугодие количество покупок в категории такси в России увеличилось на 11%, а в Москве — на 19% по сравнению с прошлым годом. Представители компании «Ситимобил» отметили, что причиной роста стоимости поездок на такси стали повышение цен на автомобили, их обслуживание, а также рост цен на бензин, запчасти и услуги автомоек, пишет RuNews24.

В «Яндекс Go» добавили, что цена поездки зависит от нескольких факторов, таких как тариф, спрос на поездки, наличие свободных машин, расстояние и продолжительность поездки. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что стоимость поездки также подвержена влиянию роста страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

Кроме того, изменение цен также может быть связано с проблемами логистики для некоторых водителей из-за проблем с GPS-навигацией в Москве, которые возникли после атаки беспилотников на Кремль. Из-за этого сервисы заказа такси были вынуждены использовать дополнительные методы определения местоположения. Таксисты тратили больше времени на поиск клиентов, а продолжительность поездок увеличилась.