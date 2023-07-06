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АвтоМир / За рулём

Как шум от автомобиля влияет на водителя, объяснила невролог

11.07.2023 07:18|ПсковКомментариев: 0

Движение автомобиля неизбежно сопровождается целым рядом звуков, они связаны как с работой различных систем и механизмов самого транспортного средства, так и с дорожной обстановкой: это может быть гул обгоняющих вас машин, сигналы, скрип тормозов на светофорах. Фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса, рассказала доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества «Стресс под контролем» Елена Акарачкова.

«На состояние водителя влияют и автомобильный шум, и множество других факторов: мелькание предметов и света, необходимость быть сосредоточенным и внимательным. Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье. Для профессиональных водителей шум будет фактором производственного стресса. Для обычных водителей, у которых в течение рабочего дня есть свои переживания, а потом они садятся за руль, – это перманентный фактор внешнего стресса, особенно в пробках»", – уточнила Елена Акарачкова в интервью радио Sputnik.

Нервное напряжение, связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле, может приводить к различным нарушениям здоровья, продолжила невролог.

«У человека могут появляться разные неприятные ощущения: у кого-то головная боль, у кого-то – головокружение. У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем», – добавила Елена Акарачкова.

В случае, если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять автомобилем, лучше остановиться и отдохнуть, советует врач.

«Когда человек садится за руль, он должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной (дорожной, – ред.) ситуации. Если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться – отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись. Главное, не употреблять энергетики, кофе и другие психостимуляторы, чтобы не усугубить свое состояние. Через 10-15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, и ваше самочувствие ухудшится», – предупредила Елена Акарачкова.

Теги: #автомобиль #шум
Источник: Псковская Лента Новостей
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