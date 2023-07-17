←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 17.07.2023 13:131 Водителям предложат сделать селфи на фоне ДТП 17.07.2023 13:131 Водителям предложат сделать селфи на фоне ДТП 12.07.2023 13:580 Названы самые «аварийные» имена водителей в Псковской области 11.07.2023 20:200 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановила псковская полиция 11.07.2023 17:322 Водитель достал нож во время спора на дороге в Великих Луках. ФОТО 11.07.2023 14:340 Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Водителям предложат сделать селфи на фоне ДТП

17.07.2023 13:13|ПсковКомментариев: 1

Автовладельцы в случае ДТП смогут отправить электронный запрос в страховые компании, чтобы получить выплаты по ОСАГО. Такой закон вступаил в силу 15 июля.

Оформить автогражданку давно можно, не выходя из дома, через приложение любой страховой компании. Но если понадобится получить выплату по полису, то есть его владелец попадет в ДТП, то для расчета компенсации все равно придется ехать в офис страховщика, везя туда все необходимые документы, в том числе их копии. Хорошо, когда компания имеет разветвленную сеть представительств, а авария произошла в крупном городе. Хуже, если офис расположен далеко, а таких регионов и мест в России очень много.

В отдельных регионах возникают ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности оперативно получить урегулирование убытка, так как должен явиться в офис страховщика, который может находиться за несколько тысяч километров, рассказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В связи с этим парламентарии в прошлом году приняли закон, исключающий обязанность потерпевшего представлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Необходимую информацию можно будет направить через портал госуслуг, в мобильных приложениях «Госуслуги.Авто» или «Помощник ОСАГО». Такая норма вступает в силу 15 июля, но у страховых компаний есть еще время, чтобы настроить свои приложения — возможность электронного документооборота должна появиться у каждого страховщика к 1 января 2025 года.

Электронный обмен документами со страховой предусмотрен только в тех случаях, когда водители на месте аварии оформили европротокол, то есть зафиксировали данные о ДТП без вызова дорожной полиции. Сделать это можно не всегда, а только если в аварии не пострадали люди, имущество третьих лиц и городская инфраструктура, участвовали два транспортных средства и у обоих водителей были полис ОСАГО и учетная запись на портале госуслуг.

Оформление электронного европротокола занимает обычно не больше получаса, делать это лучше синхронно с телефонов обоих участников происшествия. Схему ДТП можно нарисовать от руки на бумаге и сфотографировать ее. Также нужно сделать фотографии места аварии, на которых будет видно расположение каждой из машин. Отдельно нужно зафиксировать повреждения, опять же с помощью фотокамеры смартфона. Данные о каждом водителе автоматически загрузятся с портала госуслуг, участнику ДТП придет уведомление о регистрации происшествия. Там же, в личном кабинете, будут храниться все документы об аварии, а страховщик сможет запрашивать дополнительные, если потребуется.

Чтобы получить деньги на ремонт машины, повреждения должны оценить эксперты страховой компании, на это у них есть 20 дней после того, как получен полный комплект документов. Вступающий в силу закон предусмотрел возможность дистанционного проведения экспертизы путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами все в том же приложении «Помощник ОСАГО». Деньги перечислят на банковскую карту клиента.

Центробанк установил требования к обмену информацией и документами между потерпевшим и страховщиком, чтобы не было злоупотреблений со стороны страховых компаний. Чтобы документы имели юридическую силу, автовладелец должен будет удостоверить их усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Страховая сможет осматривать транспортное средство по фото и видео, но полный сервис онлайн-урегулирования компания предоставляет в добровольном порядке. То есть все-таки сможет потребовать личного осмотра экспертом. Водитель тоже сможет выбирать - личное присутствие или дистанционное взаимодействие. Если фото и видео будут плохого качества, страховая может учесть не все повреждения автомобиля. Это повлияет на размер компенсации. Кстати, вместо денег компания может поставить автомобиль на ремонт, это предусмотрено правилами ОСАГО.

При оформлении ДТП по европротоколу максимальная сумма страховых выплат при условии, что есть фотофиксация и нет разногласий со вторым участником аварии, может составить 400 тысяч рублей. Если нет фотофиксации и возникли разногласия, то максимум удастся получить 100 тысяч рублей.

Средняя стоимость ОСАГО в мае, по данным Российского союза автостраховщиков, составила 7,6 тысячи рублей. Средняя выплата потерпевшему в том же месяце была на уровне 86,5 тысячи рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8044 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.07.2023, 13:131 Водителям предложат сделать селфи на фоне ДТП 17.07.2023, 12:330 Свыше 20 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 17.07.2023, 11:481 Водитель электросамоката сбил женщину на велодорожке в Пскове 17.07.2023, 10:590 С нарушением закона о контрактной системе прошли торги на содержание дорог в Пустошкинском районе
17.07.2023, 10:480 Ребенок пострадал при столкновении автомобиля с деревом в Пскове 17.07.2023, 10:061 85-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове. ФОТО 17.07.2023, 09:300 Подросток за рулем мопеда пострадал при столкновении с автомобилем в Дновском районе 17.07.2023, 08:010 Водитель погиб после столкновения с экскаватором в Порховском районе
16.07.2023, 21:080 Двойное ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове 16.07.2023, 19:513 В российских таксопарках значительно увеличилась доля китайских машин 16.07.2023, 18:300 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 в Псковской области 16.07.2023, 13:501 Правила перевозки детей в автомобиле напомнили псковичам
15.07.2023, 22:010 Дистанционное урегулирование по ОСАГО заработало с 15 июля 15.07.2023, 19:000 Автомобиль вылетел с дороги в Куньинском районе из-за птицы и повис на ограждении. ФОТО 15.07.2023, 18:030 Грузовик врезался в 15 машин в Подмосковье 15.07.2023, 14:301 Два внедорожника столкнулись на улице Труда в Пскове
15.07.2023, 10:410 Участок улицы Ипподромной перекроют в Пскове до 28 июля 14.07.2023, 22:170 Вандалы разбили стекло автобусной остановки, которая «прилегла» на Завеличье 14.07.2023, 21:200 Таксист подрался с пассажирками из-за «несоответствия нормам перевозок» 14.07.2023, 18:410 Не кататься вдвоем на одном электросамокате призвали псковичей
14.07.2023, 17:200 Дорогу Порхов – Успенье ремонтируют в Порховском и Дедовичском районах 14.07.2023, 16:500 Объекты дорожного нацпроекта в Псковском и Печорском районах ремонтируют с опережением графика 14.07.2023, 16:230 Завершен первый этап ремонта псковского «Пентагона». ФОТО 14.07.2023, 13:021 30 дворов привели в порядок в Великих Луках в 2022 году
14.07.2023, 11:411 Виновник смертельного ДТП в Новосокольническом районе предстанет перед судом 14.07.2023, 11:290 Легковой автомобиль врезался в автобус ПАЗ в Пскове 14.07.2023, 07:551 Неизвестный закидал машину яйцами в Печорах 13.07.2023, 21:220 Приоритетность движения транспорта меняется на одном из перекрестков на улице Труда в Пскове
13.07.2023, 20:160 Участок оживленной улицы Калинина ремонтируют в Острове 13.07.2023, 19:211 Остановка «Звездная» переносится с островка безопасности на новое место в Пскове 13.07.2023, 19:100 Скорость движения ограничат на федеральной трассе Р-23 «Псков» 13.07.2023, 18:550 Мост через реку Кадосница частично обрушился в Куньинском районе
13.07.2023, 15:280 Новый подъезд решит проблему транспортной доступности инфекционной больницы - Анастасия Повторейко 13.07.2023, 15:110 Светофор не работает на оживленном перекрёстке в Пскове 13.07.2023, 13:130 ВАЗ опрокинулся на дороге под Псковом, пострадали двое. ФОТО 13.07.2023, 11:511 Велосипедист пострадал при наезде автомобиля в Пскове
13.07.2023, 10:410 Участки дорог перекрыли в Пскове 13.07.2023, 09:450 Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО 12.07.2023, 21:300 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 12.07.2023, 19:510 Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе
12.07.2023, 19:070 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе 12.07.2023, 19:000 Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей 12.07.2023, 18:371 Фотофакт: Автобусная остановка «прилегла» на Завеличье 12.07.2023, 18:000 Нетрезвого водителя выявили в Порхове
12.07.2023, 17:230 В Пскове начали асфальтировать улицу Коммунальную 12.07.2023, 17:220 Псковского подростка признали виновным в совершении серии угонов 12.07.2023, 17:110 Продажи китайских авто в кредит выросли в четыре раза - ВТБ 12.07.2023, 16:570 Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок
12.07.2023, 14:020 Подрядчик должен обеспечить безопасность пешеходов при ремонте дорог — Александр Котов 12.07.2023, 13:580 Названы самые «аварийные» имена водителей в Псковской области 12.07.2023, 11:270 Мужчина с ребенком упали со скутера из-за появления на дороге собаки в Опочецком районе 11.07.2023, 20:200 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановила псковская полиция
11.07.2023, 17:322 Водитель достал нож во время спора на дороге в Великих Луках. ФОТО 11.07.2023, 16:570 Асфальт на улице Ижорского Батальона в Пскове начнут укладывать 12 июля 11.07.2023, 16:190 Владимир Папорт о причине резонансной аварии на Рижском проспекте: Это излишняя самоуверенность 11.07.2023, 15:520 «Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? ВИДЕО
11.07.2023, 15:360 Подросток на мопеде врезался в автомобиль в Куньинском районе 11.07.2023, 15:074 Борис Елкин: Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП 11.07.2023, 14:340 Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей 11.07.2023, 14:030 Более 500 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода
11.07.2023, 13:360 Сократить количество ДТП с участием самокатов в Пскове можно с помощью переразметки - эксперт 11.07.2023, 13:120 Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове 11.07.2023, 13:040 Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о турбоперекрестках в Пскове
11.07.2023, 10:330 Водитель самоката пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 11.07.2023, 10:080 Автомобиль Peugeot въехал в «буханку» и врезался в дерево в Красногородске. ФОТО 11.07.2023, 08:110 Сотрудники ГИБДД могут ограничивать право уклонистов садиться за руль 11.07.2023, 07:180 Как шум от автомобиля влияет на водителя, объяснила невролог
10.07.2023, 20:403 В России вырос средний чек на поездки в такси 10.07.2023, 19:020 Два автомобиля столкнулись в псковской деревне Неелово 10.07.2023, 17:550 Пять пьяных водителей остановили псковские полицейские 10.07.2023, 17:493 Михаил Ведерников: Бардака на дорожном рынке в Псковской области уже нет
10.07.2023, 17:371 20 нарушений ПДД пресекли сотрудники Госавтоинспекции у псковских самокатчиков за два дня 10.07.2023, 16:000 Автомобиль горел на площади Социализма в Невеле 10.07.2023, 15:510 «ГорДозор»: «Дозор» на псковских улицах. ВИДЕО 10.07.2023, 14:464 Опубликована видеозапись столкновения пяти автомобилей на Завеличье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.