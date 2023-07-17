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Водителям предложат сделать селфи на фоне ДТП

Автовладельцы в случае ДТП смогут отправить электронный запрос в страховые компании, чтобы получить выплаты по ОСАГО. Такой закон вступаил в силу 15 июля.

Оформить автогражданку давно можно, не выходя из дома, через приложение любой страховой компании. Но если понадобится получить выплату по полису, то есть его владелец попадет в ДТП, то для расчета компенсации все равно придется ехать в офис страховщика, везя туда все необходимые документы, в том числе их копии. Хорошо, когда компания имеет разветвленную сеть представительств, а авария произошла в крупном городе. Хуже, если офис расположен далеко, а таких регионов и мест в России очень много.

В отдельных регионах возникают ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности оперативно получить урегулирование убытка, так как должен явиться в офис страховщика, который может находиться за несколько тысяч километров, рассказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В связи с этим парламентарии в прошлом году приняли закон, исключающий обязанность потерпевшего представлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Необходимую информацию можно будет направить через портал госуслуг, в мобильных приложениях «Госуслуги.Авто» или «Помощник ОСАГО». Такая норма вступает в силу 15 июля, но у страховых компаний есть еще время, чтобы настроить свои приложения — возможность электронного документооборота должна появиться у каждого страховщика к 1 января 2025 года.

Электронный обмен документами со страховой предусмотрен только в тех случаях, когда водители на месте аварии оформили европротокол, то есть зафиксировали данные о ДТП без вызова дорожной полиции. Сделать это можно не всегда, а только если в аварии не пострадали люди, имущество третьих лиц и городская инфраструктура, участвовали два транспортных средства и у обоих водителей были полис ОСАГО и учетная запись на портале госуслуг.

Оформление электронного европротокола занимает обычно не больше получаса, делать это лучше синхронно с телефонов обоих участников происшествия. Схему ДТП можно нарисовать от руки на бумаге и сфотографировать ее. Также нужно сделать фотографии места аварии, на которых будет видно расположение каждой из машин. Отдельно нужно зафиксировать повреждения, опять же с помощью фотокамеры смартфона. Данные о каждом водителе автоматически загрузятся с портала госуслуг, участнику ДТП придет уведомление о регистрации происшествия. Там же, в личном кабинете, будут храниться все документы об аварии, а страховщик сможет запрашивать дополнительные, если потребуется.

Чтобы получить деньги на ремонт машины, повреждения должны оценить эксперты страховой компании, на это у них есть 20 дней после того, как получен полный комплект документов. Вступающий в силу закон предусмотрел возможность дистанционного проведения экспертизы путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами все в том же приложении «Помощник ОСАГО». Деньги перечислят на банковскую карту клиента.

Центробанк установил требования к обмену информацией и документами между потерпевшим и страховщиком, чтобы не было злоупотреблений со стороны страховых компаний. Чтобы документы имели юридическую силу, автовладелец должен будет удостоверить их усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Страховая сможет осматривать транспортное средство по фото и видео, но полный сервис онлайн-урегулирования компания предоставляет в добровольном порядке. То есть все-таки сможет потребовать личного осмотра экспертом. Водитель тоже сможет выбирать - личное присутствие или дистанционное взаимодействие. Если фото и видео будут плохого качества, страховая может учесть не все повреждения автомобиля. Это повлияет на размер компенсации. Кстати, вместо денег компания может поставить автомобиль на ремонт, это предусмотрено правилами ОСАГО.

При оформлении ДТП по европротоколу максимальная сумма страховых выплат при условии, что есть фотофиксация и нет разногласий со вторым участником аварии, может составить 400 тысяч рублей. Если нет фотофиксации и возникли разногласия, то максимум удастся получить 100 тысяч рублей.

Средняя стоимость ОСАГО в мае, по данным Российского союза автостраховщиков, составила 7,6 тысячи рублей. Средняя выплата потерпевшему в том же месяце была на уровне 86,5 тысячи рублей.