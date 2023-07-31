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АвтоМир / За рулём

Фиксировать рост цен на бензин продолжает Росстат

04.08.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Пока гнать российское топливо за рубеж будет выгоднее, чем продавать внутри страны, цены на заправках будут колебаться вместе с курсом иностранных валют, считают эксперты. В июле, по данным Росстата, рост цен на бензин превысил уровень инфляции.

С начала года рост цен на бензин составил 4,75 процента, что выше уровня инфляции в 3,52 процента за тот же период, следует из данных Росстата. Только за последнюю неделю июля цены на АЗС выросли на 0,53 процента. Статистическое ведомство отслеживает динамику на 1700 заправках в 282 городах России.

Бензин марки АИ-92 на неделе 25—31 июля в Москве продавался по цене от 47,99 до 51,49 рубля, марки АИ-95 — от 52,89 до 57,69 рубля, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 66,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге 92-й стоил от 48,90 до 50,40 рубля, 95-й — от 52,75 до 55,69 рубля, 98-й — от 61,50 до 66,09 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо растут медленнее: с начала года горючее на заправках подорожало на 0,57 процента.

В Минэнерго ранее допускали рост розничных цен на бензин выше инфляции в период высокого спроса весной — осенью, но по итогам года повышение должно соответствовать ее уровню.

Цены на оптовом рынке бензина растут еще быстрее розничных. В июне горючее у производителей подорожало на 13,3 процента по сравнению с маем, а в сравнении с декабрем 2022 года — на 92,6 процента. Это, естественно, отразилось на цене за литр для конечного потребителя, но не так существенно, потому что власти применяют меры административного воздействия, сказал «Парламентской газете» глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Но бесконечно сдерживать розничные цены, по его словам, не получится. «Правительство постоянно занято сдерживанием розничных цен на бензин, но пока сделать это не получается», — констатировал Аркуша.

Если рост выше инфляции продолжится, то предпринимать жесткие ограничительные меры кабмину все-таки придется, считает зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Цены на энергоносители в России строго привязаны к стоимости мировых валют, поэтому любое колебание курса доллара и евро приводит к изменению цифр на заправках, напомнил сенатор. «Бесконечно директивно ограничивать цены тоже нельзя, поэтому нужно снижать зависимость от экспорта, — сказал Иван Абрамов. — Думаю, с учетом санкций мы к этому придем. Если в России будет дешевый бензин для внутреннего рынка, это поможет развитию здесь различных производств».

Потребление бензина в России в последние месяцы выросло из-за размораживания деловой активности, роста внутреннего туризма, а также в связи с присоединением новых территорий. Поэтому мог возникнуть дефицит топлива, что повлияло на цены. Об этом «Парламентской газете» сказал член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

Еще одной причиной в РТС назвали серый экспорт российского бензина за рубеж. «Товар течет туда, где цена выше, — сказал Евгений Аркуша. — Поэтому нужны меры экономического характера, которые обеспечат премиальность внутреннего рынка».

Кабмин прорабатывает различные меры по сокращению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе введение квот, добавил глава РТС.

Зампред правительства Александр Новак 24 июля провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, поддержав предложение Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина. Отправлять топливо за границу хотят позволить только определенному количеству нефтеперерабатывающих заводов, производящих товарный бензин. Вице-премьер поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива в России.

ФАС уже направила в кабмин проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ведомства «Парламентской газете». И рынок отреагировал положительно: уже через день после совещания в Правительстве стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с рекордных 65 165 рублей за тонну упала до 61 968 рублей.

Динамика цен на бензин беспокоит российских аграриев, ведь расходы на горючее составляют существенную часть конечной стоимости сельхозпродукции. И хотя основной вид топлива для производителей — дизель, цены на который выросли с начала года незначительно, бензин фермеры тоже используют, рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. «Из некоторых регионов получили тревожные сигналы, поэтому сейчас мониторим цены в ежедневном режиме», — отметил он.

Виды на урожай в этом году, по словам сенатора, хорошие, но важно не только качественно провести уборочную, но и сохранить рентабельность товаропроизводителей. «Цены должны устраивать всех, очень важен баланс рынка, поэтому горючему уделяем особое внимание», — заключил Митин.

Теги: #бензин
Источник: Псковская Лента Новостей
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