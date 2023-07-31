АвтоМир / За рулём

Эксперты дали рекомендации для поездок на автомобиле в жару

Живописное путешествие на автомобиле летом способна испортить жара. Высокая температура влияет не только на физическое и эмоциональное состояние водителя и пассажиров, но и на автомобиль, отметили эксперты сервиса «СберАвто». Специалисты рассказали , что игнорировать этот фактор, отправляясь в дорогу, не стоит, а также поделились советами о том, как комфортно и безопасно отправиться в автомобильную поездку, когда показатель на градуснике стремится вверх.

Эксперты рекомендовали выбирать комфортное время для поездки, пишут «Известия».

«В жаркие дни по возможности стоит передвигаться на автомобиле в утреннее, вечернее или ночное время, когда показатели на термометре не находятся на пике. Если вы отправляетесь в длительное путешествие, полуденные часы можно переждать в придорожном кафе, гостинице или супермаркете, оставив автомобиль в недоступном для прямых солнечных лучей месте. В таком случае вы не подвергнете автомобиль дополнительной температурной нагрузке», — объяснили они.

Чтобы путешествие было комфортным, следует надеть удобную, дышащую и свободную одежду из натуральных тканей, в идеале — светлых оттенков. Неотъемлемым аксессуаром являются и солнечные очки, так как яркое солнце и отблеск от встречного потока автомобилей могут ослепить водителя и создать аварийную ситуацию, подчеркнули специалисты. Они посоветовали запастись питьевой водой, влажными салфетками или захватить с собой баллон-разбрызгиватель с водой.

«Не менее важно подготовить к долгой поездке и автомобиль. Начать можно с проверки уровня охлаждающей жидкости, визуально оценив его по наполненности расширительного бачка: в жаркую погоду на систему охлаждения ложится дополнительная нагрузка. Эксплуатация авто с низким уровнем охлаждающей жидкости может привести к неисправностям в работе двигателя (самое частое — «закипающий» автомобиль)», — подчеркнули в сервисе.

Кроме того, стоит проверить давления в шинах: при колебаниях температуры оно может меняться. Как уточнили эксперты, слишком низкое давление может, например, усложнить управление машиной. Также необходимо проверить состояние кондиционера.

«Перед тем как сесть в нагретый салон, следует его проветрить, открыв окна и двери, только после этого уже можно будет включить кондиционер. Такая последовательность действий позволит избежать резкого перепада температуры и не допустить появления мелких трещин, которые могут образоваться в уплотнителях ветрового стекла», — добавили специалисты.

В жаркое время нужно следить за своим состоянием, самочувствием. Если автопутешественники почувствовали ухудшение состояния, лучшим решением будет остановиться в тени и покинуть салон машины, выйдя на свежий воздух, или даже вызвать скорую помощь, рекомендовали эксперты.

«На жаре могут возникнуть технические проблемы, самая частая из которых — перегрев двигателя. В ситуации, когда приборы показывают достижение критической температурной отметки, необходимо оставить авто заведенным и включить печку. Это позволит распределить тепло по всей машине и снизить риски для двигателя, а также оценить степень серьезности проблемы. Если из воздуховодов пойдет горячий воздух, то антифриз в системе есть и ситуация может разрешиться с минимальными затратами. Затем следует подождать, когда автомобиль охладится, а после этого определить, что именно привело к закипанию», — объяснили в «СберАвто».

Там отметили, что можно визуально оценить, какое количество антифриза осталось: если он пересек отметку минимума, хотя недавно его было достаточно, вероятно, дело в утечке. В таком случае следует долить низкозамерзающую охлаждающую жидкость для продолжения движения, а позднее обратиться в сервис.

Кроме того, эксперты рекомендовали осмотреть радиаторную решетку на предмет поломки и загрязнения — это также может послужить причиной проблемы.

«Остальные причины, среди которых разные виды неполадок в охлаждающей системе, диагностировать без технической подготовки сложно. В таком случае лучше добраться до ближайшего сервиса и обратиться за квалифицированной консультацией», — добавили они.

Специалисты обратили внимание на то, что нередкий случай — плохо работающие на жаре тормоза.

«Старая и некачественная тормозная жидкость сложно переносит жаркую погоду, поэтому перед поездкой необходимо проверять ее состояние. Определить это можно даже визуально, отвернув пробку с расширительного бачка и осмотрев цвет жидкости. Если она чистая, прозрачная, слегка золотистого цвета, то беспокоиться не стоит. Если же отчетливо видны загрязнения и черные хлопья — тормозную жидкость пора заменить», — сказали в «СберАвто».

При этом эксперты посоветовали парковать авто в недоступном для солнечных лучей месте и использовать шторки и солнцезащитный экран на случай, если тень найти не получилось.