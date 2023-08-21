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BMW и Audi ограничили доступ отечественных дилеров к своему программному обеспечению

Немецкий автомобильный концерн BMW ограничил доступ отечественных дилеров к своему программному обеспечению. Теперь станции ТО не смогут просматривать пробег, историю обслуживания машин и программировать дубликаты ключей.

В крупнейшем российском дилерском центре BMW «БорисХоф», сотрудник организации подтвердил эту информацию.

«Дубликат ключей сделать невозможно, есть и другие сложности», — рассказал он корреспонденту «Известий».

В отделе техобслуживания сотрудник заявил, что сейчас «неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику». А в «Автодоме» рассказали, что доступ к онлайн-сервисам для BMW там осуществляют через «дополнительные резервные каналы».

Сообщения об отключении ПО со стороны этой марки стали поступать и владельцам машин марки BMW.

«Я приехала на плановый техосмотр, и мастер сказал, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW, но он успел распечатать всю историю ТО моего автомобиля. Получается, что мы переходим на бумажные сервисные книжки. Если до блокировки я могла приехать в любой официальный дилерский центр в России и по ключу менеджер мог посмотреть пробег, последний ремонт и так далее, то теперь такой возможности нет», — рассказала владелица BMW.

По ее словам, представитель сервиса заявил ей, что следует ждать и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого были доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлениях и отзывных кампаниях.

В компании AGR Automotive group (бывший ООО «Фольксваген Груп Рус») ситуацию комментировать отказались. На прошлой неделе об отключении отечественных дилеров от своего ПО сообщили в «МБ РУС» — дистрибьюторе Mercedes-Benz в России.

Кроме того, немецкий автомобильный концерн Audi стал третьей компанией, которая ограничила российским дилерам доступ к своему программному обеспечению. В одном из центров по продаже машин марки Audi менеджер на условиях анонимности сообщил изданию, что доступ к ПО для владельцев машин этой марки ограничен уже два месяца назад.

«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — сказал он.

Сотрудник дилерского центра подчеркнул, что на Audi альтернативного программного обеспечения пока нет и покупать новые модели не рекомендуется.