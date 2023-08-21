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Рекордный рост цен на топливо объяснили в Минэнерго

В летний сезон волатильность на бирже обусловлена восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке, а также изменениями курса рубля, сказали в Минэнерго.

«Кроме того, цены на моторное топливо летом растут традиционно», — подчеркнули в ведомстве.

В оптовом сегменте ценообразование складывается на основе рыночной конъюнктуры, баланса спроса и предложения, а также под влиянием цен на мировом рынке, добавили в министерстве.

Как писали «Известия», оптовая цена топлива в России этим летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции.

Стоимость дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 16 августа в 11-й раз за месяц обновила исторический максимум, превысив 66 тыс. рублей за т, свидетельствуют данные торговой площадки. 23 августа дизель стоил около 66,4 тысяч рублей за т, АИ-92 — 63 тысяч, АИ-95 — 70,9 тысяч.