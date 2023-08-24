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Автоэксперт назвал скорость, на которой можно вести машину одной рукой

Для безопасного вождения следует во время движения держать обе руки на руле. Отступать от этого правила могут хорошо подготовленные водители, если скорость не превышает 40 километров в час, считает автоэксперт Антон Трошанов.

«До скорости 40 километров в час еще хоть как-то возможно управлять автомобилем одной рукой. Но это если речь идет про обученного водителя, про профессионального водителя, который постоянно совершенствует навыки. У такого человека хватит реакции, чтобы на скорости до 40 километров в час безопасно совершить какие-то маневры. Если мы говорим про среднестатистического водителя, то я не рекомендую ему даже на таких скоростях водить одной рукой, это опасно», – сказал он.

Даже опытный водитель не сможет осуществить на значительной скорости сложный маневр, держа руль одной рукой, продолжил автоэксперт в интервью радио Sputnik.

«Когда мы держим руль двумя руками, то мы можем отреагировать на возникшее на дороге препятствие и максимально быстро повернуть сначала в одну сторону, а потом в другую, что позволит объехать препятствие и избежать заноса. Это похоже на "лосиный тест", когда надо объехать животное и вернуться на дорогу. Если мы управляем одной рукой, это снижает наши возможности. Первичный маневр мы можем провести, а вот вернуться назад или воспрепятствовать заносу будет уже проблематично, одной рукой на большой скорости сделать это практически невозможн», – предупредил Антон Трошанов.