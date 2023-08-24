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Новый закон полностью изменит работу такси с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу закон о регулировании деятельности такси. Нововведения коснутся каждого, кто пользуется услугами перевозчиков, рассказал доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

Закон предусматривает создание государственной информационной службы и реестров такси; открытие региональных представительств служб заказа; разделение ответственности между агрегаторами и самозанятыми водителями; введение единого порядка расчета оплаты за поездку.

По словам эксперта, разработчики закона пытались учесть интересы всех сторон. Но в итоге он вызывает критику у всех участников такси-сервиса. «Чем больше правил — тем больше противоречий и исключений. Это нам еще предстоит пережить на практике», — полагает он.

Так, создается Единая федеральная государственная информационная система легковых такси для сбора хранения и использования информации из всех реестров каждого региона. «Но защитит ли такая система от злоупотреблений с данными о частных и юридических лицах?» — задается вопросом специалист в беседе с агентством «Прайм».

Открытие региональных офисов служб заказа, по мнению эксперта, сможет учесть местные особенности сервиса, однако станет фактором удорожания услуг такси и потребует изменения бизнес-модели, пока не будут отработаны новые технологии.

«О прозрачности и стабильности в ценообразовании такси-услуг мечтают все их потребители, и разработчики закона, расширяя круг условий и требований для участников индустрии, руководствовались благими намерениями. Но и здесь будут встречаться коллизии интересов, проявятся "пираты" и "серые" схемы», — отмечает он.

Проблемы в такси-индустрии «перезрели», и оттого теперь грядут революционные преобразования, а ведь можно было бы пойти по эволюционному пути — менее болезненному и более сбалансированному, подытожил эксперт