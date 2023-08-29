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АвтоМир / За рулём

Можно ли получить штраф за видеорегистратор на лобовом стекле, объяснил юрист

02.09.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

В России вступили в силу новые правила допуска транспортных средств к эксплуатации. Теперь, в частности, на лобовом стекле не должно быть ничего, что загораживало бы водителю обзор, неработающая АБС приравнивается к неисправной тормозной системе, а ставить неродные фары и стекла запрещено в принципе.

Автомобильные юристы прояснили для читателей «Парламентской газеты» нюансы и особенности новых критериев. Обновленные «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» вступили в силу 1 сентября. Как рассказали в пресс-центре МВД, ничего сильно нового и революционного они в себе не несут — однако вводят несколько важных изменений.

«В ходе разработки проекта постановления учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта. В результате в него включены только те положения Технического регламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств, — отметили в ведомстве. — Для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту при его участии в дорожном движении, за исключением отдельных особенностей».

Особенности получились следующими:

  • запрещается ездить зимой на летней резине, а летом на зимней. При этом для водителей микроавтобусов, автобусов и небольших грузовиков (массой до 3,5 тонны) установили конкретные сроки «переобувки» на зимние шины — с 1 декабря,
  • нельзя ездить с неработающей или сломанной антиблокировочной системой тормозов. Теперь АБС приравнена к неисправностям тормозной системы,
  • более подробно сформулированы виды неисправностей систем питания и выпуска отработавших газов.

«Конкретизированы требования к системе питания двигателей, работающих на газобаллонном оборудовании (ГБО), — уточняют в МВД. — Например, на каждый газовый баллон должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем (выдается при продаже вместе с баллоном). При этом не допускается утечка газа, использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования и нарушение креплений системы ГБО».

Водителям разрешили ездить без аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки — с 1 сентября все это больше не является основанием для запрета на эксплуатацию транспортного средства и для привлечения водителя к административной ответственности.

Появились новые требования к обзорности автомобилей. Теперь на лобовое стекло запрещено устанавливать любые предметы, которые будут сужать водителю обзор, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, антенн и нагревательных систем. Этот пункт вызвал больше всего домыслов и пересудов — в интернете вскоре после публикации обновленных «Положений…» решили, что теперь на лобовое стекло нельзя будет вешать в том числе авторегистраторы. Однако в МВД автомобилистов поспешили успокоить: как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, никто регистраторы устанавливать не запрещает.

«Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД.

Однако ясности ситуации это объяснение не добавляет. Дело в том, что ни в новом постановлении, ни в КоАП, где аналогичная статья уже давным-давно существует, не сказано, что именно имеется в виду под «помехой для обзора». Сколько процентов стекла должен загораживать транспондер или регистратор? На каком расстоянии от водителя он должен располагаться? Какой максимально допустимый сдвиг от оси вправо или влево иметь? Конкретики нет, а без нее все остается на усмотрение инспектора.

«Собственно, в этом плане ничего и не меняется, — объяснил автоюрист, эксперт партии «Автомобильная Россия» Александр Радько. — Мешает предмет на лобовом стекле обзору или нет, инспектор определяет сам, чисто субъективно и визуально. Но я лично не помню ни одного случая, чтобы у нас кого-то за это штрафовали».

Если же вдруг такое случится, отметил Радько, автомобилист всегда имеет право выписанный штраф обжаловать, в том числе и через суд, предоставив в качестве доказательства своей правоты фотографию с водительского кресла. Однако и судья, рассматривая жалобу, будет принимать решение… правильно — визуально и субъективно.

Еще один спорный момент, по словам экспертов, — запрет на езду со сломанной антиблокировочной системой. В новой редакции «Положения…» это приравняли к неисправностям тормозной системы. Однако, отметил Радько, АБС на ее работу никак не влияет.

«В любой инструкции к любому автомобилю написано, что если АБС отключилась из-за неисправности, о чем говорит горящая желтая лампочка на приборной панели, то основная тормозная система сохраняет свою работоспособность», — пояснил Радько.

Кроме того, в «Положение…» добавили сразу несколько неисправностей рулевой и все той же тормозной системы — в старой редакции их было шесть, в новой же стало больше десяти. При этом часть из них до поры до времени никак не влияет на работу автомобиля, а обнаружить их владельцы, особенно не слишком ответственные, самостоятельно зачастую не могут, чтобы найти, например, потеки рабочей жидкости в гидросистеме усилителя, нужно глубоко забраться под капот и знать, куда смотреть. Поэтому, по словам Радько, в свете новых требований автовладельцам не лишним будет прогнать свои транспортные средства через тщательный техосмотр. Да, это влетит в копеечку — зато потом можно будет сэкономить на штрафах.

К слову, в обновленном «Положении…» отдельно прописаны запреты на установку на автомобили неродных запчастей, к пример, фар и лобовых стекол. Если та или иная модель не указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства, за ее использование полагается штраф. И если счастливые хозяева новеньких «китайцев» это ограничение переживут без проблем, то вот те, кто ездит на «американцах» и «европейцах», производители которых давным-давно ушли из России и перестали привозить комплектующие, должны сейчас сильно разволноваться.

«В теории, если уж возникла такая необходимость, вы можете подать заявление в ГИБДД на переоборудование своего транспортного средства, — отметил в разговоре президент Объединения автопроизводителей России (ОАР) Игорь Коровкин. — Однако не факт, что вам разрешат это сделать. К тому же решение будет выноситься на основании достаточно долгой и сложной экспертизы, на которой будут выявлять, подходит ли неродная фара или неродное стекло на ваш автомобиль или нет, изменят ли они его эксплуатационные характеристики и если изменят, то как сильно».

В целом, по словам Коровкина, большой проблемы с запчастями к «американцам» и «европейцам» сейчас нет. Что-то, да подвозится через параллельный импорт. Но, во-первых, объемы поставок резко снизились — зачастую нужную деталь автовладельцам приходится ждать от недели до двух месяцев. А во-вторых, подскочили цены — в среднем на 15 процентов, в зависимости от марки авто и типа запчасти. Однако другого выхода не остается: либо ждать и платить, либо тоже платить, но уже штрафы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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