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Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами

Вступивший в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС.

«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу», - сказал Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина.

В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него, пишет РИА Новости.