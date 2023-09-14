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Финляндия планирует запретить въезд в страну российских автомобилей

Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня», - приводит сообщение РИА Новости.

На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами.

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Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.