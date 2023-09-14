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Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов пятницы она превысила 70 тысяч рублей за тонну, дизельное топливо также рекордно дорожает, свидетельствуют данные торгов.

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,15%, до 70 446 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 выросла на 0,17%, до 76 403 рублей за тонну. Максимально его цена росла до 76 876 рублей за тонну, пишет РИА Новости.

Летнее дизельное топливо достигло одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав в пятницу на 0,97%, до 73 758 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость мазута за среду подскочила на 1,81%, до 37 236 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,64%, до 29 768 рублей, авиакеросин - на 2,76%, до 75 010 рублей за тонну.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.