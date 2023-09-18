←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / За рулём 18.09.2023 09:310 Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове 18.09.2023 09:310 Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове 18.09.2023 09:150 О последствиях использования некачественного бензина предупредили водителей 18.09.2023 07:000 Движение транспорта по Октябрьскому проспекту изменят в Пскове 15.09.2023 22:000 Какие ошибки при мойке машины портят покрытие, объяснил автоэксперт 15.09.2023 17:521 Движение транспорта по Октябрьскому проспекту в Пскове изменится с 18 сентября
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

О последствиях использования некачественного бензина предупредили водителей

18.09.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Качество бензина зависит от соответствия топлива заявленному октановому числу, а также от наличия или отсутствия в нем каких-либо примесей, отметил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

«Если говорить о некачественном бензине, то надо рассматривать две вещи. Первое – это несоответствие заявленному октановому числу. Вторая сторона – это наличие в топливе примесей, которых в нем не должно быть, то есть, например, воды, грязи, смол», – сказал Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Заправка автомобиля топливом, октановое число которого не соответствует требованиям производителя, может привести к поломке двигателя, продолжил он.

«В случае с пониженным октановым числом может начаться детонация внутри двигателя, то есть будут происходить минивзрывы в цилиндрах, что может привести к поломке деталей силовой установки. Повышенное октановое число тоже не всегда хорошо. Если залить АИ-100 в двигатель, который предназначен для АИ-92, то будут повышенные тепловые нагрузки, они тоже могут вывести двигатель из стро», – предупредил Лев Зиманов.

Если в бензине будут посторонние примеси, то это чревато повреждением выхлопной системы, добавил автоэксперт.

«Посторонние примеси могут появляться в топливе, например, из-за плохо промытых цистерн или емкостей на АЗС. Допустим, если в бензине появятся какие-то смолы, то возможно залипание колец цилиндропоршневой группы или оседание смол на клапанах. Это может стать причиной прогорания клапана. Также примеси могут повлиять на скорость сгорания топлива, и горение будет продолжаться в выхлопной трубе, приводя к выходу из строя и ее, и системы нейтрализации – достаточно дорогостоящей. А если в бензине есть механические примеси, то возможен износ цилиндропоршневой группы», – заключил Лев Зиманов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8678 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
18.09.2023, 10:060 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке в центре Пскова 18.09.2023, 09:310 Фотофакт: Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове 18.09.2023, 09:150 О последствиях использования некачественного бензина предупредили водителей 18.09.2023, 07:370 Фура сбила лося на Ленинградском шоссе под Псковом
18.09.2023, 07:000 Движение транспорта по Октябрьскому проспекту изменят в Пскове 17.09.2023, 20:241 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 17.09.2023, 14:280 Ford Mondeo столкнулся с рейсовым автобусом на дороге Псков-Порхов 17.09.2023, 10:001 Продажи автомобилей на мировом авторынке выросли на 10%
15.09.2023, 22:000 Какие ошибки при мойке машины портят покрытие, объяснил автоэксперт 15.09.2023, 20:000 Школьникам из Середки напомнили правила дорожного движения 15.09.2023, 19:000 ДТП с пешеходом затрудняет движение на Запсковье 15.09.2023, 17:521 Движение транспорта по Октябрьскому проспекту в Пскове изменится с 18 сентября
15.09.2023, 17:250 Нетрезвого водителя задержали в Пскове 15.09.2023, 16:560 Владимир Кузь: Современные дороги отвечают высоким требованиям безопасности 15.09.2023, 14:410 Цена бензина Аи-92 на бирже в России поставила новый рекорд 15.09.2023, 10:570 Финляндия планирует запретить въезд в страну российских автомобилей
15.09.2023, 10:110 Ребенка госпитализировали с переломом после наезда автомобиля в Пскове 15.09.2023, 08:400 Россиянам дали советы по подготовке автомобилей к холодному сезону 14.09.2023, 20:000 Правила дорожного движения напомнили воспитанникам псковского детсада 14.09.2023, 19:090 «Ждут ДПС более двух часов»: массовое ДТП произошло на Запсковье
14.09.2023, 17:000 Станислав Стармолотов о программе «Чистая область» и обновлении общественного транспорта 14.09.2023, 13:454 МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами 14.09.2023, 13:230 Тротуар вдоль дома №2 на улице Звёздной ремонтируют в Пскове 14.09.2023, 11:080 Легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Печорском районе. ФОТО
14.09.2023, 10:460 Два человека пострадали в столкновении автомобилей на улице Юбилейной в Пскове 14.09.2023, 07:400 Правую сторону Октябрьского проспекта в Пскове перекроют для укладки асфальта с 14 сентября 13.09.2023, 20:140 Светофор временно отключат на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове 13.09.2023, 19:200 Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23
13.09.2023, 16:590 Завершен ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы 13.09.2023, 14:311 «ГАЗель» задавила пенсионерку на тротуаре в Калуге 13.09.2023, 14:064 В Эстонии могут конфисковать автомобили с российскими номерами, находящиеся в стране 13.09.2023, 13:340 Эстония разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами
13.09.2023, 12:260 Новый автомобиль китайского бренда скоро в Пскове. ЛОНГРИД 13.09.2023, 12:220 Владимир Кузь: Ремонтировать дороги нужно летом, а зимой — обслуживать 13.09.2023, 11:100 Устранить разлом на новом тротуаре в Великих Луках потребовали с подрядчика 13.09.2023, 10:196 Эстония запретила въезд российским автомобилям
12.09.2023, 21:401 Минпромторг на конкурсе выберет российские автомобили для чиновников 12.09.2023, 20:470 Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами 12.09.2023, 19:340 Твердеющий от воды асфальт тестируют в Ленинградской области. ВИДЕО 12.09.2023, 16:370 Разлом появился на новом тротуаре в Великих Луках. ФОТО
12.09.2023, 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове 12.09.2023, 13:540 Мотоциклист пострадал в ДТП на парковке псковской «Ленты» 12.09.2023, 11:260 Булыжную мостовую Кахановского бульвара раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове 12.09.2023, 10:480 Газоны вдоль проезжей части в Пскове стригут сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
12.09.2023, 10:270 Фотофакт: Одностороннее движение ввели на улице Алмазной в Пскове 11.09.2023, 21:000 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 11.09.2023, 16:220 Светофоры заработали на пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 11.09.2023, 15:580 Более 13 километров трассы Порхов – Успенье ввели в эксплуатацию после ремонта
11.09.2023, 15:090 Нетрезвого водителя мопеда задержали в Великих Луках 11.09.2023, 14:350 Почему не работают светофоры на пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской, выясняют в Пскове 11.09.2023, 13:470 Фотофакт: Светофоры не работают на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 11.09.2023, 13:130 В Пскове водитель легковой автомашины сбил велосипедистку. ФОТО
11.09.2023, 13:120 Водитель не пострадал в ДТП с наездом на лося в Пскове. ФОТО 11.09.2023, 07:400 В Госдуме попросили остановить рост цен на такси в регионах 11.09.2023, 00:350 Суд разъяснил, когда можно привлекать к ответственности пьяных водителей 10.09.2023, 16:420 Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину в Великолукском районе
10.09.2023, 08:400 В России создали систему противодействия подставным ДТП 09.09.2023, 21:160 Псковских водителей призвали быть внимательнее по отношению к детям 09.09.2023, 20:100 Ремонт улиц Юбилейной и Алмазной в Пскове идет с опережением графика 09.09.2023, 19:240 Дорожные знаки в псковской деревне Дуброво испортили два подростка
09.09.2023, 16:420 Вандалы испортили дорожные знаки на въезде в псковскую деревню Дуброво 09.09.2023, 13:250 Движение по одной полосе улицы Юбилейной в Пскове закроют до 22 сентября 09.09.2023, 12:100 Асфальт на участке Октябрьского проспекта в Пскове начнут укладывать 11 сентября 07.09.2023, 21:200 «Москвич» изъяли у жителя деревни Новый Изборск за нетрезвое вождение
07.09.2023, 19:400 Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23 07.09.2023, 16:580 Одностороннее движение введут на улице Алмазной в Пскове на месяц 07.09.2023, 16:240 Отремонтированы ведущие к Псково-Печерскому монастырю дороги 07.09.2023, 12:590 Фрезерование асфальта началось на улице Николая Васильева в Пскове
07.09.2023, 11:460 Фура протаранила группу подростков-велосипедистов в Ленинградской области 07.09.2023, 11:110 Водитель Lada Priora оштрафован за тройное ДТП в Пскове 07.09.2023, 10:371 В Пскове водитель легковой автомашины при выезде с парковки врезался в эстонский грузовик 07.09.2023, 10:261 Улицу Михаила Банщикова построят в Пскове
06.09.2023, 20:280 Грузовик столкнулся с легковой машиной возле «Акваполиса» в Пскове ФОТО 06.09.2023, 18:450 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 06.09.2023, 18:150 Цены на бензин в России обновили исторический максимум 06.09.2023, 15:450 Владимир Кузь: Золу в дорожном строительстве использовать нецелесообразно
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.