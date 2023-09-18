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О последствиях использования некачественного бензина предупредили водителей

Качество бензина зависит от соответствия топлива заявленному октановому числу, а также от наличия или отсутствия в нем каких-либо примесей, отметил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

«Если говорить о некачественном бензине, то надо рассматривать две вещи. Первое – это несоответствие заявленному октановому числу. Вторая сторона – это наличие в топливе примесей, которых в нем не должно быть, то есть, например, воды, грязи, смол», – сказал Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Заправка автомобиля топливом, октановое число которого не соответствует требованиям производителя, может привести к поломке двигателя, продолжил он.

«В случае с пониженным октановым числом может начаться детонация внутри двигателя, то есть будут происходить минивзрывы в цилиндрах, что может привести к поломке деталей силовой установки. Повышенное октановое число тоже не всегда хорошо. Если залить АИ-100 в двигатель, который предназначен для АИ-92, то будут повышенные тепловые нагрузки, они тоже могут вывести двигатель из стро», – предупредил Лев Зиманов.

Если в бензине будут посторонние примеси, то это чревато повреждением выхлопной системы, добавил автоэксперт.

«Посторонние примеси могут появляться в топливе, например, из-за плохо промытых цистерн или емкостей на АЗС. Допустим, если в бензине появятся какие-то смолы, то возможно залипание колец цилиндропоршневой группы или оседание смол на клапанах. Это может стать причиной прогорания клапана. Также примеси могут повлиять на скорость сгорания топлива, и горение будет продолжаться в выхлопной трубе, приводя к выходу из строя и ее, и системы нейтрализации – достаточно дорогостоящей. А если в бензине есть механические примеси, то возможен износ цилиндропоршневой группы», – заключил Лев Зиманов.