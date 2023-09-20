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АвтоМир / За рулём

Почему водителям нельзя принимать лекарства от укачивания, объяснил врач

22.09.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

Монотонное движение и недостаток кислорода в автомобиле иногда вызывают укачивание. Решить проблему можно с помощью специальных лекарств, отметил кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев. Однако, по его словам, такие препараты не рекомендуется принимать водителям.

«Автомобилисты могут страдать от укачивания. Монотонная езда примерно с одной скоростью, шум от движения машины и тряска вызывают укачивание. Способствует этому и нехватка свежего воздуха. Помочь могут препараты от укачивания, но это палка о двух концах. Их ни в коем случае нельзя принимать водителю, потому что он от этого может заснуть за рулем. Если уж и принимать такие препараты, то только пассажиру», – сказал Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

Преодолеть недомогание можно и другими способами, считает он.

«Если человека начинает укачивать, ему нужен кислород. Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом. При этом кислород начнет насыщать головной мозг и состояние дурноты постепенно отступит», – добавил Владимир Зайцев.

Как водителю, так и пассажиру, которого часто укачивает в автомобиле, необходимо посоветоваться с врачом, уточнил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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