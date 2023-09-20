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Россиян предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что кроме очевидных нарушений ПДД, в России существуют еще и те, о которых не знают даже опытные водители.

По его словам, за неправильно собранную аптечку, выход на дороге без светоотражающего жилета и за поведение пассажиров можно получить штраф, сообщает агентство «Прайм».

Адвокат добавил, что содержимое аптечки должно соответствовать приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. В ней должны находиться медицинская маска, перчатки, перевязочные средства. При отсутствии, истечении срока годности или повреждении изделия водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

До этого стало известно, что в России возникла задача возвращения штрафов за превышение средней скорости водителями, используя метод замера времени в пути между различными дорожными камерами.

В настоящее время проводятся необходимые изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Согласно данным издания, необходимо решить проблему юрисдикции, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов.