АвтоМир / За рулём

В Госдуме прокомментировали удержание цен на бензин

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный заявил, что субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, тем самым удерживая цены на горючее для отечественных потребителей на низком уровне, невозможно в текущих условиях.

По его словам, подобное невозможно сделать при существующих параметрах демпфера и таможенных пошлин. Если удержание цен на топливо произойдет в подобных условиях, то экономика станет отрицательной, утверждает парламентарий, сообщает «Интерфакс».

Он считает, что необходимо найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок.

Завальный подчеркнул, что потребителям необходимо предлагать наиболее низкие цены, но при этом сохранить рыночное ценообразование.

До этого правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива.

Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны. Временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», подчеркнули в правительстве.