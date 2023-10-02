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ЦБ зафиксировал повышение средней цены ОСАГО за год на 22%

Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023-го достигла 7,2 тыс. рублей. Цена увеличилась на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Там пояснили: покрытие значительно подорожало для водителей, которые ранее неоднократно становились виновниками аварий, а также для молодых и неопытных автомобилистов. При этом для опытных и аккуратных водителей (на них приходится порядка 60% от всех договоров) средняя стоимость страховки выросла на 8%.

На ОСАГО повлияло резкое подорожание запчастей — на фоне дефицита цены на комплектующие за 2022 год в среднем увеличились на 30%, а по некоторым наименованиям — в несколько раз, подчеркнули в ЦБ РФ.

Вслед за деталями повышался и средний объем выплаты клиентам, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). А рост этого показателя давит на цену полиса, объяснили в пресс-службе.

Участники рынка подтвердили подорожание обязательной «автогражданки». В январе- июне в «МАКС» средний размер взноса вырос на 30%, сообщил директор департамента экономики компании Александр Бакаев. По его словам, это связано с расширением тарифного коридора по ОСАГО в сентябре прошлого года.

В дальнейшем в этом году цена полиса вряд ли повысится еще больше, если не произойдет существенного подорожания запчастей, считают в «Югории».