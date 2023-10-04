АвтоМир / За рулём

Мотоцикл конфисковали у невельчанина за нетрезвое вождение

21-летнего жителя Невельского района привлекли к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В августе подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал на мотоцикле по улицам города Невеля. Сотрудники ГИБДД остановили его и отстранили от управления транспортным средством. Результаты освидетельствования подтвердили, что управлявший мотоциклом мужчина был пьян.

11 октября 2022 года мужчине назначали административное наказание за езду в состоянии опьянения в виде ареста сроком 10 суток.

Подсудимый в судебном заседании полностью признал вину. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Мотоцикл марки KN 110-6 VIRAGO, принадлежащий осуждённому и использованный им при совершении данного преступления, конфискован в доход государства.